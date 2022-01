Pierre Ménès à l'attaque du PSG !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

De nouveau aligné en attaque, Georginio Wijnaldum était très attendu lors du match entre l’OL et le PSG. Mais le Néerlandais a encore déçu…

L’ancien taulier de Liverpool est décidément en difficulté au Paris Saint-Germain. Comme face à Vannes en Coupe de France, Georginio Wijnaldum a été aligné dans le couloir droit de l’attaque du PSG contre l’Olympique Lyonnais dimanche soir en raison de nombreuses absences en attaque (Draxler, Di Maria, Messi, Neymar). Extrêmement discret, le capitaine des Pays-Bas à l’Euro 2021 a cédé sa place à Dina-Ebimbe en fin de match. Six mois après son arrivée au PSG en provenance de Liverpool, le bilan est négatif pour Wijnaldum, lequel ne parvient pas à retrouver le niveau stratosphérique qui était le sien en Premier League. De quoi inquiéter certains observateurs dont le très exigeant Pierre Ménès.

On va sûrement perdre un crack phénoménal comme Xavi parce qu’on veut pas vexer les trentenaires horrible que sont Herrera, Danilo et Wijnaldum — Ammar… (@AmmarAtal) January 9, 2022

« Que ce soit Herrera, Paredes et surtout Wijnaldum, ce n’est pas possible. Le Néerlandais n’est pas celui qui a gagné la Ligue des Champions avec Liverpool ! Je veux bien qu’il ne joue pas à son poste, mais quand tu es capitaine des Pays-Bas, tu dois assurer une sorte de minimum syndical quel que soit le poste où on t’aligne. Or, il n’y a même pas ça… » a regretté Pierre Ménès, très déçu par le rendement de Georginio Wijnaldum depuis le début de la saison. L’ancien consultant de Canal + est par ailleurs interloqué par la situation d’un autre joueur du Paris Saint-Germain, Sergio Ramos. Très souvent blessé, l’Espagnol était cette fois opérationnel. Mais l’ancien capitaine du Real Madrid n’a pas été sollicité par Mauricio Pochettino pour entrer en jeu.

Que fait Pochettino avec Sergio Ramos ?

« Ce match nul satisfait sans doute le PSG mais une autre question se fait jour à l’issue de ce match : comment se fait-il qu’on n’ait pas vu Ramos ? S’il est sur le banc, c’est qu’il n’est plus blessé, mais pour autant il ne rentre pas. J’ai un peu de mal à comprendre ce que fait Pochettino avec cette équipe mais bon, cela fait des semaines que cela dure et cela ne change pas » a analysé Pierre Ménès, définitivement pas convaincu par Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain. Ce n’est pas le seul, les critiques étant de plus en plus nombreuses à l’égard de l’ancien manager de Tottenham. Il faut dire que l’Argentin semble perdu et n’arrive toujours pas à imprimer sa patte sur cette équipe du Paris SG. Après six mois, cela était compréhensible. Un an après son arrivée, cela commence en revanche à faire beaucoup pour des supporters de moins en moins patients…