Penalty pour le PSG ‍? Konaté répond à Barcola

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En mars dernier, lors du match aller entre le PSG et Liverpool, l'arbitre n'avait pas sifflé de faute d'Ibrahima Konaté sur Bradley Barcola, ce qui avait provoqué un déluge de critiques. Quelques mois plus tard, le défenseur international français revient sur cette séquence.

Le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des champions, et pour cela l'équipe de Luis Enrique a notamment éliminé Liverpool en s'imposant à Anfield. Cependant, avant cela, les Reds avaient gagné au Parc des Princes (0-1), et compte tenu du score, il fallait être sacrément optimiste pour croire à une qualification du PSG. Même si Paris avait dominé, l'équipe anglaise avait gagné, mais une action avait suscité une énorme polémique, puisque Konaté avait bousculé Barcola sans que l'arbitre ne bronche.

Furieux, Luis Enrique avait accusé l'arbitre italien, Davide Massa, de s'être gravement trompé et d'avoir plombé son équipe. Mais, ce dimanche et plusieurs mois après ce fait de match, le défenseur français de Liverpool estime que l'arbitre de ce huitième de finale aller de Ligue des champions avait eu raison de ne pas siffler penalty, voire de lui mettre un carton rouge.

Le PSG privé d'un penalty, c'est non selon Konaté

S'exprimant dans La Tribune Dimanche, le défenseur central au Liverpool ne trouve à rien redire sur le duel avec Bradley Barcola. « S’il y avait faute sur Bradley Barcola lors de PSG­-Liverpool ? Mais non I On en a discuté, il a bien joué le jeu. Quand il part, je regarde le ballon mais je ne le vois pas. Et quand je me retourne, mon premier réflexe, c'est de regarder ses jambes. Bradley vient dans ma course et ralentit. Très intelligent. Si je ne mets pas mes mains, nos jambes s’emmêlent, penalty, carton rouge ... Avec mon bras, j’ai juste mis une distance entre lui et moi. Mon intention n'était pas de le pousser mais comme il s'arrête et que j'ai de la force, il tombe vraiment. Il faut être subtil dans les gestes, faire preuve d'expérience. Sur certaines situations, entre siffler ou ne pas siffler, l'arbitre va s'abstenir. Surtout dans un match à enjeu », raconte Ibrahima Konaté. Dans la mesure où le PSG s'est qualifié et a ensuite gagné la Ligue des champions, tout cela en restera là.