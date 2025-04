Paul Tchoukriel déchainé, le journaliste pro-PSG fait le buzz

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Défaite à Aston Villa mais qualification pour le PSG qui a su tenir son petit avantage jusqu'au bout. Avec le vif soutien du commentateur de Canal+.

Le PSG s’est compliqué la vie à Birmingham. Dans un match parfaitement maîtrisé par les Parisiens, les joueurs de Luis Enrique ont clairement joué trop facilement et ont relancé les Anglais, qui se sont imposés 3-2. Insuffisant pour se qualifier après la défaite d’Aston Villa 3-1 à l’aller, mais la frayeur a été totale. Si l’essentiel est de passer pour le champion de France, la fin de match a été tendue et les supporters du PSG dans le stade ou devant leur poste de télévision ont forcément croisé les doigts pour que le score n’évolue plus. Ils ont pu compter sur le soutien de Paul Tchoukriel. Le commentateur vedette de Canal+ est un sympathisant avéré du club de la capitale, et avait déjà été au coeur de quelques petites polémiques pour son soutien appuyé au Paris SG par le passé. Mais dans les derniers instants du match, son commentaire enflammé sur chaque intervention des joueurs parisiens a forcément fait réagir sur les réseaux, où on a clairement trouvé qu’il en faisait de trop pour un commentateur.

« Il vient bien de crier ‘yes’ parce que le PSG a obtenu une touche ? », « le problème n’est pas qu’il supporte un club français, c’est qu’il abuse totalement dans son vocabulaire », « il commente les matchs du PSG comme si sa vie en dépendait », « son rôle premier, c’est quand même de commenter le match », « je veux bien qu’il soit content, mais qu’il dose un peu », « tchoukriel qui se croit sur PSG TV, c’est insupportable », ont balancé certains suiveurs de la rencontre pour qui le soutien de Paul Tchoukriel au PSG va tout de même trop loin dans les affiches européennes.