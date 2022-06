Paul Pogba vers la Juve, le PSG vers un jet de l'éponge ?

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Bientôt libre après la fin de son contrat à Manchester United, Paul Pogba va en profiter pour retrouver la Juventus Turin. Le milieu de terrain avait la possibilité de s’engager avec le Paris Saint-Germain. Mais selon la presse italienne, le Français fera son retour chez la Vieille Dame dans les prochains jours.

La tendance se confirme pour Paul Pogba. Opposé à une prolongation à Manchester United, le milieu en fin de contrat va profiter de sa liberté pour revenir à la Juventus Turin. Le Français, toujours attaché à la Veille Dame depuis son départ en 2016, s’est laissé séduire par les Bianconeri qui le placeront au centre de leur projet. Ces paramètres ont apparemment fait la différence par rapport au Paris Saint-Germain, dont les moyens financiers sont pourtant nettement supérieurs.

Pogba d'accord avec la Juve

Il n’empêche que le champion de France a abandonné la partie, affirme le Corriere dello Sport, persuadé que Paul Pogba pourrait signer à la Juventus Turin dans les prochains jours. En effet, il n’existerait plus aucun obstacle entre les deux parties. Annoncé en concurrence avec le Paris Saint-Germain sur ce dossier, le Real Madrid n’est absolument pas intéressé par le Mancunien et se focalise sur le Monégasque Aurélien Tchouaméni. Cet absence d’intérêt a facilité le travail des Bianconeri, tombés d’accord avec le milieu de terrain sur un contrat de trois ans, avec une possible option pour une quatrième année, et assorti d’un salaire annuel compris entre 7,5 et 8 millions d’euros.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Tout serait prêt pour la finalisation de l’opération, il ne manquerait plus que le « oui » définitif de Paul Pogba ainsi que sa signature sur le bail. Un dernier rendez-vous entre son avocate et la direction turinoise devrait permettre de tout boucler rapidement. En attendant, l’international tricolore, forfait pour l’actuel rassemblement des Bleus, joue avec les nerfs de ses fans. « Ne t'inquiète pas pour l'avenir, ce n'est pas encore arrivé. Occupe-toi seulement du moment présent et profites-en au maximum », a écrit Paul Pogba dans un message énigmatique sur Instagram, histoire de faire patienter ses followers.