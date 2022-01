Paul Pogba va mettre le feu au PSG, il n'attend que ça

Dans : PSG.

En fin de contrat avec Manchester United à la fin de la saison, Paul Pogba a de plus en plus de chances d’atterrir au PSG l’été prochain.

Les semaines passent et le dossier Paul Pogba n’avance pas pour les dirigeants de Manchester United, qui ont fait de la prolongation de l’international français une priorité depuis de longues semaines. En effet, celui dont les intérêts sont gérés par Mino Raiola n’a toujours pas donné son feu vert à Manchester United pour y prolonger son contrat et désormais, il apparait de plus en plus improbable qu’il le fasse. A moins d’un revirement de situation, Paul Pogba va donc quitter les Red Devils à la fin de la saison. Selon les informations du Sun, trois clubs sont candidats à la signature du champion du monde 2018 : le Real Madrid, la Juventus Turin et bien sûr le PSG. A en croire le tabloïd anglais, c’est le Paris Saint-Germain qui est -à ce jour- le grand favori à la signature de Paul Pogba lors du prochain mercato d’hiver.

Pogba, un dossier qui divise

Manchester United veut faire de Pogba le joueur le mieux payé de l'histoire de la PL alors qu'il est même pas le meilleur milieu de terrain du club. Cette idée me terrifie. — 𝐒𝐌𝐃🇺🇸 (@Senzinho) January 7, 2022

Et pour cause, le média anglais affirme que le Paris Saint-Germain est plus en mesure que la Juventus Turin ou le Real Madrid d’offrir un salaire conséquent à Paul Pogba. Déjà pisté par le club de la capitale française l’été dernier, Paul Pogba ne voit pas d’un mauvais œil une potentielle signature à Paris. Un mariage qui serait tout simplement idéal selon Bruno Salomon, journaliste pour France Bleus Paris. « Le PSG est en pleine reconstruction sur son milieu de terrain, toutes les semaines on voit une compo, toutes les semaines on se dit que ce n’est pas la bonne formule. Sur le papier, Pogba au PSG c’est le mariage ‘parfait’, j’en ai envie » a-t-il estimé avant de conclure. « Ça sera le retour d’un des enfants chéris du football français, un peu ténébreux, un peu fou furieux mais il est complètement de l’ADN du Paris Saint-Germain. C’est ça qui est bon ! Ils sont faits pour être ensemble, ça serait un mariage qui serait un peu ‘foutraque’ mais c’est pour ça que ça me plait sur le papier » a analysé Bruno Salomon, qui ne demande qu’à voir Paul Pogba sous le maillot du PSG. Chez les supporters parisiens, les avis sont plus divisés, notamment car la fragilité physique de l’international tricolore soulève de nombreux doutes. Tout autant que sa gestion par le sulfureux Mino Raiola…