Paul Pogba au PSG, ça se confirme

Libre de s’engager où il le souhaite à la fin de la saison, Paul Pogba est une cible prioritaire du PSG dans l’optique du mercato estival.

Paul Pogba et Manchester United, l’aventure dure depuis août 2016 mais pourrait bien toucher à sa fin cet été. Et pour cause, le champion du monde sera libre de s’engager où il le souhaite et à ce jour, la tendance n’est clairement pas à une prolongation de contrat à Manchester United. Selon les informations de L’Equipe, un club est bien décidé à profiter de la situation, le Paris Saint-Germain. Rien de surprenant quand on sait que l’été dernier, le club de la capitale était sur les rangs pour accueillir l’international tricolore. A en croire le quotidien national, l’intérêt du PSG pour Paul Pogba est toujours d’actualité. Plus intéressant encore, cet intérêt serait réciproque puisque le milieu de terrain formé au Havre ne serait pas insensible à l’intérêt du club présidé par Nasser Al-Khelaïfi.

Pogba, le PSG pèse le pour et le contre

Le journal affirme dans son édition du jour que le profil technique de Paul Pogba, son expérience au plus haut niveau ainsi que sa capacité à se fondre dans un groupe sans y faire trop d’histoires malgré son charisme sont autant d’atouts qui intéressent au plus haut point les dirigeants du Paris Saint-Germain. « Pogba est une opportunité de marché sur laquelle Paris aime fondre désormais » note le journal, qui apporte toutefois une ou deux nuances sur la possible signature de Paul Pogba à Paris. En effet, le média n’oublie pas de dire que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi entendent bien assurer un « équilibre social » dans le vestiaire parisien. Autrement dit, trop de stars pourraient tuer les stars et provoquer trop de problèmes. En ce sens, il sera indispensable de peser le pour et le contre avant de foncer sur Paul Pogba. Mais au vu de la situation du joueur et alors que son agent n’est autre que Mino Raiola, lequel entretient de très bonnes relations avec Leonardo, on imagine mal le Paris SG laisser filer une telle opportunité sur le marché des transferts.