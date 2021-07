Paul Pogba au PSG, ça change tout !

Dans : PSG.

Le transfert de Paul Pogba de Manchester United au Paris Saint-Germain ne tient plus qu'à un accord entre Al-Khelaifi et les dirigeants anglais. Cela bouge à Old Trafford.

L’hypothèse de voir Paul Pogba rejoindre le Paris Saint-Germain lors de ce marché des transferts semble grandir de jour en jour. Si le milieu de terrain tricolore a déjà pris les devants en discutant des conditions de son possible futur contrat avec les dirigeants du PSG, quelques détails étant encore à finaliser, du côté de Manchester United rien ne semblait être réellement acquis. Même si Ole Gunnar Solskjaer affiche une relative confiance lorsque la presse anglaise l’interroge concernant Paul Pogba, le manager des Red Devils est bien conscient que le joueur français a un atout majeur lors de ce mercato. Cet atout XXL, c’est que son contrat s’achève dans un an. Et Mino Raiola ne manque pas de rappeler aux dirigeants anglais que le choix est simple, soit Paul Pogba est transféré cet été, soit il partira libre l’an prochain. Un quitte ou double qui pourrait financièrement coûter cher à Manchester United.

Si dans un premier temps la famille Glazer n’était pas chaude pour laisser partir Paul Pogba, lequel est un joueur qui compte, les choses ont désormais évolué. Ce lundi, le Daily Express affirme que Solskjaer ne se fait plus vraiment d’illusion, même si des discussions ont encore lieu avec le féroce agent du joueur tricolore. « Manchester United semble avoir admis que l’avenir de Paul Pogba n’était plus à Old Trafford (…) Le transfert vers les géants du PSG est désormais le plus souhaitable » explique le média anglais, qui est persuadé que désormais le départ du champion 2019 vers Paris n’est plus qu’une question de temps. Si Manchester United ne pousse pas du tout Paul Pogba vers la sortie, le club ne fera pas tout pour le retenir, il faut juste que le Paris Saint-Germain trouve le bon prix. Les Red Devils ne braderont pas leur milieu de terrain, mais ils savent que ce dernier a déjà fait son choix et forcément il faut en tenir compte.