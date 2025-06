Patrick Vieira vise un joueur étonnant du PSG

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Récent champion d’Europe, le Paris Saint-Germain occupe tous les regards sur cette fin de saison et le début du mercato. La valse des gardiens de but pourrait débuter dans la capitale française. Gianluigi Donnarumma n’est pas le seul portier sur le départ.

Qui gardera les buts parisiens l’an prochain en championnat et en Ligue des champions ? Gianluigi Donnarumma semble sur le départ et sa situation sera réglée rapidement pour éviter de la voir partir libre. Autre gardien parisien courtisé, Arnau Tenas. Le jeune gardien espagnol n’a joué qu’un match en Ligue 1 cette saison. Troisième dans la hiérarchie derrière Donnarumma et Matveï Safonov, l’Espagnol de 24 ans pourrait avoir plus de temps de jeu la saison prochaine, mais loin de la capitale française. Champion olympique avec la Roja en 2024, le portier formé au FC Barcelone pourrait rejoindre l’Italie cet été. Arrivé au PSG à l’été 2023, Tenas n’a disputé que huit matchs avec le club de la capitale toutes compétitions confondues pour un seul clean sheet.

Tenas au Genoa grâce à l’Inter

Selon le média transalpin Tuttomercato, le Genoa aurait coché le nom du gardien du PSG. En pleine négociation avec la Fiorentina pour Albert Gudmundsson, le club italien pourrait inclure deux joueurs en échange, dont un gardien de but. Le Genoa pourrait refuser l’offre, car l’Inter s’intéresse également à l’Islandais. Dans cette situation, la formation de Patrick Vieira cherche un portier pour succéder à Nicola Leali (32 ans). L'entraîneur français a coché Arnau Tenas dans sa short list. Le média italien ne précise pas la nature de l’échange (transfert ou prêt). Dans tous les cas, le jeune portier espagnol pourrait voir son temps de jeu croître la saison prochaine de manière significative.