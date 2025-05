Pastore ne voit pas le PSG meilleur sans Mbappé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Finaliste de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a franchi un cap cette saison après le départ de Kylian Mbappé. Mais pour l’ancien Parisien Javier Pastore, l’international tricolore ne représentait pas une contrainte pour l’équipe.

Le scénario de la saison ne peut qu’affecter l’ego de Kylian Mbappé. Pour la première année du Français dans la capitale espagnole, le Real Madrid a perdu ses couronnes en Liga et en Ligue des Champions. Et pendant ce temps-là, le Paris Saint-Germain impressionne l’Europe entière et s’apprête à disputer la finale de la C1 samedi. A croire que l’attaquant français plombait l’équipe de Luis Enrique. Une théorie démentie par l’ancien Parisien Javier Pastore.

Una charla con Javier Pastore a 48 horas de la final PSG-Inter: el inicio del proyecto en París, su fichaje galáctico, el Emir, Neymar, Mbappé, Al Khelaïfi, Luis Enrique… Era un jugón el flaco. #Champions @diarioas https://t.co/Dwc8MIrEOh — AS_AGabilondo (@AS_AGabilondo) May 29, 2025

« Je n'ai pas l'impression qu'ils cherchent des coupables, en plus on parle d'un des meilleurs joueurs au monde, a défendu l’Argentin auprès du quotidien As. Aucun entraîneur ne voudrait que Mbappé parte. Le PSG ne voulait pas qu'il s'en aille. Ce sont des décisions qui se prennent à un moment dans une carrière. On ne saura pas si c'est une bonne ou une mauvaise décision avant des années. Kylian a fait une saison incroyable sans jouer à son meilleur poste. Il a marqué plus de 30 buts et c'est incroyable pour quelqu'un qui vient de changer de pays et de championnat. »

« Ce n’était pas à cause de Mbappé »

« Il a eu du mal au début, mais ensuite il a joué à son meilleur niveau à un poste qui n'est pas le sien. Son départ n'a pas été un avantage pour le PSG. Mais ce sont les conséquences du sport, le PSG a été très bon sans lui. Il faut valoriser ce qu'ont fait les joueurs du PSG cette saison. La saison dernière, ils n'ont pas été aussi décisifs, mais ce n'était pas à cause de Mbappé. (…) En tant que supporter du PSG, j'aurais aimé qu'il reste beaucoup plus de temps. Il a pris sa décision. On ne peut rien dire là-dessus », a conclu Javier Pastore.