Pas de Messi, pas de Mbappé, le PSG n'est pas si mauvais

L'arrivée de Luis Enrique et les départs successifs de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ont fait du Paris Saint-Germain un collectif particulièrement soudé. Pour Nasser al-Khelaïfi, atteindre la finale de la Ligue des champions n'aurait pas été possible sans ce profond changement.

Le 31 mai prochain, le Paris Saint-Germain disputera la deuxième finale de Ligue des champions de son histoire, cinq ans après la défaite face au Bayern Munich. Le club de la capitale n'est plus qu'à 90 minutes de marquer l'histoire du football français en allant chercher la première C1 depuis le sacre de l'Olympique de Marseille en 1993. Et pour aller jusqu'au bout, Luis Enrique va avoir besoin d'un collectif extrêmement soudé. Pour Nasser al-Khelaïfi, la différence entre le PSG d'aujourd'hui et celui d'il y a quelques années réside dans la façon dont les joueurs se battent tous les uns pour les autres. Une façon d'adresser un scud aux stars internationales qui ont porté le maillot parisien dernièrement, dont Lionel Messi.

L'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain lors de l'été 2021 aurait dû être le point de départ d'une belle histoire. Sauf que la Pulga a rapidement montré des signes de nonchalance et une volonté marquée et assumée de ne pas faire d'efforts défensifs.

Lionel Messi parti, le PSG s'en sort mieux

Le PSG champion d'Europe, les Français en rêvent https://t.co/e3WANPEJXC — Foot01.com (@Foot01_com) May 11, 2025

Après son départ en 2023, l'octuple Ballon d'Or avait affirmé qu'il était heureux de partir, lui qui ne s'était pas senti très heureux pendant ses deux années à Paris. Après la qualification du PSG en finale de la Ligue des champions 2025, Nasser al-Khelaïfi a adressé une pique subtile à son ancien joueur, selon TNT Sports. « Nous avons des joueurs qui abandonnent pour le maillot, pour la ville, pour le club. Aujourd'hui (mercredi 7 mai, ndlr), ils étaient tous prêts à mourir sur le terrain. Il fut un temps où nous devions changer », a expliqué le président parisien au média américain en faisant référence à une époque pas si lointaine où la tactique s'appuyait sur les individualités et non sur le collectif.

Désormais, le Paris Saint-Germain version Luis Enrique marque les esprits par sa capacité à faire corps face à l'adversité. S'il est évident qu'il faut un collectif huilé pour aller loin en Ligue des champions, la principale conséquence de cette transformation est surtout le respect retrouvé des observateurs du football envers le club de la capitale.