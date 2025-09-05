« ‍Pas au niveau de Donnarumma ‍», Chevalier se fait détruire

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Après un été mouvementé, Gianluigi Donnarumma a trouvé son point de chute dans les dernières heures du mercato. Le portier italien a signé du côté de Manchester City. Certains observateurs ne comprennent toujours pas le choix du Paris Saint-Germain de se séparer de son portier.

Il est passé en quelques mois du héros à indésirable. Gianluigi Donnarumma a quitté le Paris Saint-Germain à la fin de l’été pour rejoindre Manchester City. Le portier italien a été forcé par son entraîneur Luis Enrique à se trouver une nouvelle aventure. Le technicien espagnol a fait son choix pour garder les cages de sa formation. Lucas Chevalier a débarqué du LOSC pour prendre la place de l’ancien joueur du Milan AC. Un choix suscitant de nombreux débats en France, mais également par-delà les Alpes. Ancien gardien professionnel, Marco Amelia s’est exprimé dans la Stampa sur le cas de Gianluigi Donnarumma.

Chevalier déjà sous pression

🗣️ "It made me feel very proud to be wanted by the best team in the world"



Gianluigi Donnarumma speaks proudly about his move from Paris Saint-Germain to Manchester City and highlights his ambitions to win trophies for club and country 🧤 pic.twitter.com/mdlUm4LU4Y — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 3, 2025

L’ancien gardien de la Roma au début des années 2000 ne comprend pas le choix sportif du Paris Saint-Germain de se séparer de son gardien. « S'il était resté au PSG, après quelques matchs sur le banc, il aurait joué. Je ne considère absolument pas Chevalier à son niveau, » explique-t-il avant de poursuivre. « Ce sont des questions nationalistes, à Paris, ils voulaient un gardien français. Et puis il y avait ce contrat qui arrivait à expiration. On peut comprendre qu'ils ne voulaient pas le perdre pour rien, mais celui qui s'est révélé décisif pour la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions ne méritait pas un tel traitement, » affirme-t-il. Actuellement du côté de la Nazionale pour disputer les qualifications de la Coupe du monde 2026, Gianluigi Donnarumma est revenu sur sa situation. Le portier italien dévoile n’avoir aucun regret et reste très heureux d’avoir signé du côté de Manchester City.