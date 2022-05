Paris : Pochettino restera au PSG, la triste réalité ?

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Après la saison décevante connue par le PSG et le projet de jeu presque inexistant, il ne fait pas de doute que Mauricio Pochettino est sur le départ. Toutefois, Emmanuel Petit pense que l'instabilité en interne pourrait profiter au technicien argentin.

Les belles promesses annoncées pour son arrivée au PSG en janvier 2021 ont laissé place à la frustration et la déception. Elle est bien loin la belle côte de Mauricio Pochettino, forgée en Angleterre après des passages solides à Southampton et Tottenham. Depuis un an et le début de son mandat d'entraineur du PSG, le projet de jeu et le palmarès sont presque aux abonnés absents. Battu par le LOSC pour le titre en 2021, éliminé piteusement de la coupe de France et surtout de la Ligue des Champions cette saison, Pochettino n'arrive pas à déployer le football de rêve qu'inspire les stars de son effectif.

Et si Pochettino rempilait pour un an de plus ?

Le constat d'échec est flagrant et, pour beaucoup, Mauricio Pochettino ne survivra pas à l'été qui arrive. Antonio Conte, Zinedine Zidane par exemple pourraient prendre sa place sur le banc dans les prochaines semaines. Toutefois, journalistes et observateurs le constatent, le changement n'est pas encore pour maintenant. Le club parisien n'a fait ni annonces, ni signes, et l'impatience commence à se faire sentir. Mauricio Pochettino pourrait-il rester jusqu'à la fin de son contrat, en juin 2023 ?

🗣💬 "J'ai l'impression que le problème avec Leonardo et Pochettino va durer des semaines et je suis même persuadé qu'ils vont repartir avec Pochettino"



🔴🔵 Emmanuel Petit est beaucoup moins confiant que Jérôme Rothen sur le nécessaire ménage au PSG. pic.twitter.com/VKkp0Igip5 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 13, 2022

Emmanuel Petit le pense bien. L'ancien international français estime que le désordre règne en interne au PSG. Les problèmes sont loin d'être réglés et cela pourrait profiter aux éléments menacés Leonardo mais aussi Mauricio Pochettino. « Je suis pas du tout convaincu (sur le départ de Pochettino). J'ai l'impression que le problème avec Leonardo et Pochettino va durer des semaines et je suis même persuadé qu'ils vont repartir avec Pochettino », a t-il indiqué dans Rothen s'enflamme sur RMC. Une hypothèse qui pourrait se confirmer si le PSG échouait à lui trouver un remplaçant. En effet, Antonio Conte ne sera pas libéré aussi facilement par Tottenham et les intentions de Zidane ne sont pas complétement claires. En tout cas, peu de supporters parisiens risquent d'être heureux à l'idée de voir Mauricio Pochettino entraîner une saison supplémentaire à Paris.