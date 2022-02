Paris : Pochettino et Leonardo out, place à Zidane

Dans : PSG.

Souvent annoncé sur le départ au cours des derniers mois du côté de Paris, Mauricio Pochettino a vraiment des envies d’ailleurs en vue de la saison prochaine. Et peut-être même avant si le PSG venait à tomber plus vite que prévu en Ligue des Champions…

Mauricio Pochettino sera-t-il l’entraîneur du PSG la saison prochaine ? Probablement pas. Même si l’entraîneur argentin est sous contrat jusqu’en 2023 avec Paris, il y a très peu de chances que Pochettino reste en place l’été prochain. Selon les informations de Goal, l’ancien manager de Tottenham « n'écarte pas la possibilité d'un départ en fin de saison ». Malheureux à Paris, un club où il rêvait d’entraîner avant son arrivée en janvier 2021, Pochettino a de multiples raisons de vouloir quitter le navire. Déjà parce qu’il ne s’entend pas avec Leonardo.

Entre Pochettino et Leonardo, c’est la crise

Omnipotent sur toutes les décisions sportives, le directeur sportif brésilien ne laisse aucune place à Pochettino sur le marché des transferts. L’été dernier, l’entraîneur désirait une réduction d’effectif avec des recrues à des postes ciblés. Au final, Leonardo n’a pas vendu grand-monde et a fait venir Messi, Ramos ou Donnarumma, des choix de la direction parisienne et non pas de Pochettino. S’il a donc fait avec ce que les dirigeants lui ont imposé, le coach de 49 ans pensait pouvoir rectifier le tir lors du dernier mercato de janvier. Mais là encore, il a buté sur son DS, qui a fait capoter la venue de Tanguy Ndombélé en ne vendant aucun joueur… La goutte d’eau qui a fait déborder le vase entre les deux hommes, surtout que le milieu français est en train de bien se relancer à l’OL. Mais Leonardo n’est pas la seule raison pour laquelle Pochettino a déjà envie de partir de Paris.

Manchester United veut toujours Pochettino

Tout simplement parce que, Goal l'affirme, Pochettino ambitionne également de relever un nouveau challenge en Premier League, et plus précisément à Manchester United. Dans la short-list de MU pour prendre la suite de Solskjaer, l’Argentin avait finalement dû décliner l’offre anglaise car le PSG l’avait bloqué. Mais dans quelques mois, la donne pourrait changer. Parce que Pochettino veut ce rôle d’entraîneur-manager chez les Red Devils, et parce que Manchester cible toujours le coach du PSG pour l’après-Rangnick. Malgré le départ d’Ed Woodward, qui était à l'origine de la piste Pochettino à MU, le club d’Old Trafford rêve toujours de Pochettino. De quoi agacer un peu plus la direction du PSG, qui n’a pas apprécié l’élimination de la Coupe de France contre Nice au Parc des Princes fin janvier.

Zinédine Zidane au PSG la saison prochaine ?

La double confrontation contre le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions sera donc un match décisif pour l’avenir de Pochettino au PSG. D’ailleurs, selon Goal, « une élimination face au Real pourrait entraîner un départ avant même la fin de la saison ». Mais pour cela, Paris devra trouver un nouveau coach en urgence. Et sachant que Zinédine Zidane, la priorité du Qatar, a décliné une proposition parisienne cet hiver, l'idée de terminer la saison avec un entraineur intérimaire n'est pas impensable. Histoire de préparer le terrain pour un Zidane plus que jamais désiré par le PSG, qui pourrait y trouver son compte avec cette envie de partir de la part de son actuel entraineur. Reste à savoir si Leonardo, qui est lui dans le collimateur des Ultras, ne fera pas ses valises en même temps que Mauricio Pochettino, ce qui ne serait pas pour déplaire à Zizou.