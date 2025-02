Paris-Brest, pour le PSG ce sera du gâteau

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Ce mercredi 19 février, le Paris Saint-Germain reçoit le Stade Brestois pour le match retour des play-offs de la Ligue des champions. Largement victorieux à l’aller (0-3), les hommes de Luis Enrique ont l’occasion de gérer la rencontre pour ne pas s’épuiser.

La réception du Stade Brestois au Parc des Princes ressemble à une formalité pour le Paris Saint-Germain. Luis Enrique sait pourtant bien qu’une qualification n’est jamais jouée d’avance, peu importe le résultat au match aller. Et il sait de quoi il parle puisqu’il était sur le banc du FC Barcelone lors de la remontada de 2017. Malgré tout, les joueurs utiliseront peut-être inconsciemment cette rencontre pour tout simplement gérer le résultat en ménageant leurs efforts. C’est en tout cas ce que pense Sébastien Tarrago, journaliste L’Equipe.

« Personne ne leur en voudra »

Pour @starragolequipe, le PSG risque de gérer son effort face à Brest demain lors du barrage retour de la Ligue des champions #PSGSB29 #UCL #EDS pic.twitter.com/P8AX4lG1gc — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) February 18, 2025

« J’espère que le PSG ne s’appuie pas sur le match contre Manchester City pour envisager la suite de la saison avec un aspect triomphal, car ils ont affronté un City souffreteux. Après, je pense que ce serait compréhensible qu’ils puissent gérer ce match-là (face à Brest) gentiment, avec un effectif remanié au moins en cours de match. C’est assez logique, je pense qu'ils vont encore gagner, qu’ils sont tellement supérieurs que ça va bien se passer pour eux. On ne va pas voir le plus grand des PSG, et c’est normal. Personne ne leur en voudra », a lâché le consultant de « L’Equipe du Soir » qui ne voit pas le Paris Saint-Germain faire un gros match.

Devant ses supporters, le club parisien a pourtant tout intérêt à frapper un grand coup. Une nouvelle victoire écrasante serait le meilleur moyen pour envoyer un message à son futur adversaire. Pour rappel, les hommes de Luis Enrique, s’ils se qualifient pour la suite de la compétition, affronteront soit le FC Barcelone, soit Liverpool, en huitièmes de finale de Ligue des champions.