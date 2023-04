Parc des Princes ou Stade de France, un proche de Macron secoue Hidalgo

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Au PSG, les débats ne manquent pas en cette fin de saison. Parmi les problèmes à régler pour le club de la capitale... le Parc des Princes !

Le PSG se rapproche doucement mais sûrement du 11ème titre de son histoire en Ligue 1. Le club de la capitale compte une belle avance en tête du championnat. Mais la manière et les attitudes ne conviennent à pas grand-monde. Le groupe du PSG semble terminer sa saison en roue libre totale, tout comme Christophe Galtier. Du côté de la direction, on est sur pas mal de chantiers. Le mercato estival sera très important, tout comme la décision concernant le stade francilien. Car le PSG et la Mairie de Paris sont pour le moment loin d'avoir trouvé un accord. Le Qatar veut devenir propriétaire du Parc des Princes pour pouvoir notamment l'agrandir, alors que la ville de Paris refuse une vente, mais promet d'ouvrir des pourparlers concernant un agrandissement de l'enceinte parisienne. Du coup, le PSG s'est déjà positionné pour racheter le Stade de France. Info ou intox, ça ne convient en toute cas pas du tout au Maire de Poissy.

Anne Hidalgo invitée à réagir, et vite

Dans quelques mois, Poissy accueillera officiellement le nouveau centre d'entraînement du PSG. Une fierté pour la ville et son maire, Karl Olive, ami proche d'Emmanuel Macron. Ce dernier ne veut d'ailleurs pas que son club parte du Parc des Princes, comme il l'a indiqué ce dimanche sur l'antenne de France Info : « Le berceau du PSG, c'est le Parc des Princes. J'aimerais juste que Madame Hidalgo puisse avoir de la mémoire. On ne peut pas se pavaner au Parc des Princes pendant des années et oubliez aujourd'hui d'où on vient. Une construction à 20 000 places est possible dans le stade. Il y a un sujet pour le Stade de France qui a un déficit de 600 millions d'euros. Il y a un sujet donc. Toutes les options sont sur la table ». Reste à savoir si Anne Hidalgo, Maire de Paris, sera réceptive à cet appel. En tout cas, une décision mais surtout une solution devra être trouvée prochainement, alors que le PSG perd de plus en plus patience, causant pas mal de craintes chez ses fans, qui n'imaginent pas un futur sans le Parc des Princes.