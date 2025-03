Parc des Princes ‍: Le PSG piège la mairie de Paris ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain se prépare à déménager du Parc des Princes faute d'un accord avec Anne Hidalgo. Mais le Qatar n'a pas l'intention de faire un énorme cadeau à la mairie de Paris.

Les semaines passent et aucun accord ne semble désormais possible entre les élus parisiens et les dirigeants qataris du PSG. Même si c'est la mort dans l'âme, et contre l'avis d'une énorme majorité de ses supporters, le club de la capitale s'apprête donc à choisir l'endroit où sera implanté son nouveau stade...loin de la capitale. Ce projet faramineux estimé à un milliard d'euros ne marquera cependant pas la fin de la présence du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Car Qatar Sports Investments a signé un contrat d'occupation du stade de la porte de Saint-Cloud jusqu'en 2044, et en cas de rupture unilatérale, alors la municipalité parisienne sera en droit d'exiger une énorme indemnité. Mais le Paris SG a une autre idée en tête, et elle ne fera probablement pas totalement le bonheur des élus parisiens, puisque les dirigeants parisiens veulent aller au bout du contrat, mais sans rapporter énormément d'argent à la ville de Paris.

Le PSG est décidé à garder le Parc des Princes jusqu'en 2044

Car ce fameux contrat signé en 2013 entre QSI et Paris permet au PSG de profiter du stade en reversant un million d'euros par an à la ville, plus un pourcentage compris entre 3% et 7% selon le chiffre d'affaires réalisé au Parc des Princes. Sauf que bien évidemment, si le Paris Saint-Germain joue ailleurs, cette part du gâteau va se réduire. Mais pour le PSG, qui ne veut pas payer les 21 millions d'euros prévus en cas de rupture anticipée de contrat, on va au contraire se servir du Parc des Princes pour faire jouer les féminines, les matchs des jeunes, organiser quelques concerts et même faire quelques séminaires dans les salons VIP. Autrement dit, le Qatar pourra se servir de son actuel stade à moindre coût comme l'a confié une source interne au PSG à RMC : « Cela pourrait permettre de remplir les calendriers et largement rentabiliser l'utilisation et le loyer de l'enceinte. »

De quoi mettre un petit coup de pression sur les élus parisiens, même si Anne Hidalgo ne changera pas d'avis alors qu'elle a déjà annoncé qu'elle ne se représentera pas lors des élections municipales dans un an. À se demander aussi si le PSG ne gagne pas un peu de temps afin de savoir si le nouveau maire de la capitale refusera aussi de vendre le Parc des Princes aux champions de France.