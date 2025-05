Parc des Princes ‍: Le PSG choque la mairie de Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La mairie de Paris se réjouit évidemment de voir le Paris FC rejoindre la Ligue 1, mais forcément, l'idée de voir le PSG tourner le dos au Parc des Princes suscite un gros agacement. Du côté des adjoints d'Anne Hidalgo, on tente de renouer le fil du dialogue.

Une fois le buzz fait sur le derby PSG-PFC qui se jouera dans des stades séparés de 40 mètres, le constat est toujours là concernant le Parc des Princes, à savoir que face au refus de la mairie de Paris de lui vendre son stade, les dirigeants parisiens vont faire les valises faire un stade qu'ils construiront selon leurs goûts. Un choix qui n'emballe pas les supporters du Paris Saint-Germain au moment où le stade de la porte de Saint-Cloud s'apprête à vivre un très grand soir, mercredi face à Arsenal. Face à cette attitude de Nasser Al-Khelaifi et du Qatar, qui refusent de marchander avec Anne Hidalgo, dont le mandat s'achève dans un an, Pierre Rabadan, adjoint en charge des sports, avoue ne pas comprendre cette attitude bornée du PSG.

Le PSG ne négocie plus avec la mairie de Paris

Interrogé sur ce sujet très sensible du Parc des Princes, l'élu socialiste estime que la montée du Paris FC devait inciter le Paris Saint-Germain à rester, mais il constate que les dirigeants du PSG sont totalement fermés aux discussions sur cet épineux dossier. Un blocage total qui semble aller à l'encontre même du souhait des fans et des partenaires du club. Dans Le Parisien, Pierre Rabadan s'étonne de cela, mais il tend encore la main à Nasser Al-Kheaifi afin de tenter de renouer le fil du dialogue. « J’ai vu des représentants du PSG récemment, nous devions parler de plusieurs sujets, mais pas de nouvelles. La convention d’occupation court jusqu’en 2044, nous avons le temps de voir venir. En attendant, nous suivons l’évolution du feuilleton quant au futur éventuel stade du PSG. Je ne comprends toujours pas pourquoi le club n’explore pas les options qui existent au Parc des Princes, un bail très long ou une forme juridique autre, et pas la vente sèche. C’est dommage, car les partenaires, clients et supporters qui sont favorables à un déménagement du PSG sont infimes », fait remarque l'adjoint d'Anne Hidalgo.

Cependant, l'élu sait aussi que le Paris Saint-Germain attend probablement un événement qui pourrait radicalement changer la donne. En effet, dans un an, les élections municipales auront lieu et si Anne Hidalgo ne se présentera pas à sa propre succession, les dirigeants du PSG espèrent probablement que la majorité actuelle sera balayée. Un pari sur l'avenir qui est risqué puisque cela repousse encore la décision sur la construction ou non d'un nouveau stade. Mais visiblement, le Qatar a décidé de prendre son temps. D'ici 2044, et la fin du bail actuel, le Paris FC pourra, lui, postuler pour succéder au PSG au Parc des Princes.