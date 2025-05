Le PSG et le Paris FC, grosse embrouille à cause du Parc

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris FC et le PSG vont être voisins puisque suite à sa montée en Ligue 1, le PFC va jouer au stade Jean-Bouin voisin du Parc des Princes. Mais le promu lorgne sur le stade légendaire et cela commence à agacer Nasser Al-Khelaifi.

Nasser Al-Khelaifi et Antoine Arnault ont beau être plutôt proches, il n'empêche que le président qatari du Paris Saint-Germain est conscient que l'accession du Paris FC en Ligue 1 change la donne dans la capitale. Et c'est notamment le cas concernant l'avenir du Parc des Princes. Car si pendant longtemps, le PSG a été le seul interlocuteur sérieux avec Anne Hidalgo, il est clair que le Paris FC peut légitimement postuler pour la reprise du stade de la Porte de Saint-Cloud si Nasser Al-Khelaifi décide de construite ce fameux stade de 90.000 places à un milliard d'euros à Massy ou ailleurs en Ile-de-France. Et selon Le Parisien, ce changement de situation dans le paysage footballistique parisien fait gamberger les dirigeants du Paris Saint-Germain.

Le PSG et son futur stade, un risque avec les supporters

A l'heure où l'Emir du Qatar n'a pas encore validé l'endroit où sera construit ce nouveau stade hyper-moderne, et même si le PSG ne partira pas de sitôt, la possibilité de voir la famille Arnault négocier avec la mairie de Paris une installation future au Parc des Princes inquiète un peu Nasser Al-Khelaifi. « Le retour dans l’élite du Paris FC pourrait brouiller la réflexion des décideurs sur leur futur stade (...) Imaginer le PSG en grande couronne et le PFC à Paris, voilà un cauchemar pour de nombreux supporters, viscéralement attachés au stade de la porte de Saint-Cloud. Cette perspective change forcément la donne. Pour l’heure, il est utopique d’imaginer le Paris FC et ses quelques milliers de supporters au Parc mais qu’en sera-t-il dans dix ans ? Personne ne peut le savoir, tout est envisageable. Seule certitude : le PSG ne marche plus seul et doit composer avec un nouvel acteur dans son univers », explique Laurent Perrin, journaliste du quotidien francilien.

Le Paris FC recrute déjà une pièce majeure du PSG https://t.co/np8IwyItYH — Foot01.com (@Foot01_com) May 3, 2025

Pour l'instant, les deux clubs de la capitale vont devoir se côtoyer de très près, puisque faute de pouvoir jouer ses matchs de Ligue 1 à Charléty, le Paris FC a signé un contrat avec le Stade Français pour disputer ses rencontres à domicile au stade Jean-Bouin, quasiment collé au Parc des Princes. Une situation qui a fait les choux gras de la presse européenne, qui a évoqué ce derby parisien avec les deux stades séparés de quelques mètres. Reste à savoir si dans dix ans, le Paris Saint-Germain et le Paris FC seront toujours voisins ou si le PSG a fait ses valises avec le risque de perdre des supporters au passage.