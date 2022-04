Papin pousse Mbappé à Madrid, c'est l'OM contre le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison, Kylian Mbappé n’a pas encore pris sa décision au sujet de son avenir.

Courtisé par le Real Madrid, Kylian Mbappé fait l’objet de vives négociations entre le Paris Saint-Germain et son entourage. Et pour cause, l’international français sera en fin de contrat au mois de juin mais pour le PSG, il n’est pas envisageable de voir partir Kylian Mbappé cet été pour zéro euro. Le coup serait rude pour le club de la capitale, qui souhaite pouvoir compter sur son meilleur joueur pour une à deux saisons supplémentaires. De son côté, Kylian Mbappé pèse encore le pour et le contre entre Paris et le Real Madrid, qui lui a d’ores et déjà soumis sa proposition de contrat. Ce n’est pas un secret, signer dans la capitale espagnole représente un véritable rêve pour Kylian Mbappé.

Mbappé doit signer au Real cet été selon Papin

En ce sens, le champion du monde 2018 serait fou de refuser l’offre du Real Madrid selon Jean-Pierre Papin, qui a vivement encouragé Kylian Mbappé à rejoindre l’équipe de Carlo Ancelotti sur Eurosport. « Il ne faut jamais aller contre ses rêves, il faut y aller. Si c’est là qu’il veut aller, il faut qu’il y aille » a analysé Jean-Pierre Papin avant de poursuivre. « Il faut qu’il aille au Real » abonde l’ancien attaquant de l’OM, dont les propos vont évidemment faire bondir les dirigeants ainsi que les supporters du PSG. Et de conclure. « S’il ne va pas au Real Madrid, il va le regretter toute sa vie » a estimé Jean-Pierre Papin, qui sait que le train ne passe pas toujours deux fois et que Kylian Mbappé serait bien inspiré de poursuivre sa carrière au Real Madrid. Car s’il refuse et que le club merengue investit massivement sur un autre attaquant tel qu’Erling Haaland par exemple, il n’est pas certain que le Real reviendra à la charge pour Kylian Mbappé dans les années à venir.