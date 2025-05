Papier d'identité obligatoire, le PSG prend une mesure exceptionnelle

Dans : PSG.

Ce mercredi soir, le PSG jouera gros face à Arsenal en demi-finale retour de la Ligue des champions. L'ambiance au Parc des Princes promet d'être particulièrement bouillante pour pousser les hommes de Luis Enrique.

Le PSG doit finir le travail face à Arsenal ce mercredi soir pour se qualifier une nouvelle fois pour la finale de la Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique pourront compter sur le soutien du Parc des Princes pour se dépasser. Les fans du club de la capitale seront au rendez-vous. Pour ce genre d'événements, le prix des places grimpe cependant énormément. Certains tarifs deviennent excessifs et difficiles à contrôler. Le PSG a d'ailleurs du mal à lutter contre ce fléau mais mettra cependant en place un dispositif spécial ce mercredi soir.

Les supporters du PSG sont prévenus

Ce mardi, Loïc Tanzi indique en effet via son compte X que les champions de France contrôleront « systématiquement les identités à l’entrée » de la Tribune Boulogne : « Si vous avez des billets pour la tribune Boulogne et que vous ne les avez pas achetés via le système officiel, soyez vigilants : le club contrôlera systématiquement les identités à l’entrée. Objectif : lutter contre la revente à prix excessifs, actuellement très répandue ». A quelques heures de cette demi-finale retour de Ligue des champions au Parc des Princes, les places restantes étaient proposées entre 450 euros et... 11 800 euros. De quoi bien évidemment faire polémique chez les amoureux du Paris Saint-Germain. Du côté du terrain, les joueurs auront énormément de pression sur les épaules. A noter qu'en cas de qualification en finale de la compétition, les forces de l'ordre ont prévu un dispositif spécial pour gérer les manifestations de joie dans la capitale. Mais on n'en est pas encore là et Arsenal arrivera revanchard à Paris pour inverser la situation.