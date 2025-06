Dembélé Ballon d'Or, Deschamps rejoint le mouvement

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A la veille du match France-Espagne, que certains veulent transformer en finale pour le Ballon d'Or, Didier Deschamps a choisi son camp. Ousmane Dembélé est l'élu du sélectionneur des Bleus.

Depuis le début du rassemblement de l'équipe de France, ce lundi, Didier Deschamps a été soupçonné de ne pas avoir ouvertement pris parti concernant la bataille qui s'annonce pour le Ballon d'Or, notamment dans un entretien accordé à la presse italienne, dans lequel il était resté flou. Pour certains, le coach des Bleus ne voulait pas vexer Kylian Mbappé en disant qu'il penchait pour Ousmane Dembélé, ce qui a déclenché un début de polémique, notamment lors de l'After où Walid Acherchour s'est étonné de l'attitude de Didier Deschamps. En conférence de presse ce mercredi, le sélectionneur a rapidement tordu le cou à ces histoires, et a fait part de sa stupéfaction concernant sa supposée frilosité à apporter son soutien à l'attaquant français du Paris Saint-Germain. Pour Didier Deschamps, il est évident qu'il est un supporter acharné d'Ousmane Dembélé et que personne n'a le droit d'en douter, même s'il a contribué à ce buzz en n'affichant pas clairement sa position dès lundi.

La France derrière Ousmane Dembélé pour le Ballon d'Or

Face à la presse, alors que se profile face à l'Espagne d'un certain Lamine Yamal, concurrent numéro 1 d'Ousmane Dembélé, Didier Deschamps a rejoint la campagne lancée depuis la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions. S'il n'a pas chanté le désormais célèbre, Ousmane Ballon d'Or, DD a affiché la couleur. « Si vous me demandez, évidemment que je suis pour Ousmane. Puisqu'il est français et avec la saison qu'il fait. Je sais que ça vous amuse médiatiquement. On m'a déjà posé la question, après ce sont toujours des interprétations. Je ne vais pas parler de Lamine parce que ce serait l'opposer à Ous'. Mais s'il y a à choisir, je vous dis Ousmane à 100%. Bien évidemment. Maintenant, si vous posez la question à des Espagnols, je ne pense pas qu'ils vont vous dire la même chose. Il y a ce Final Four, qui peut ou pas jouer sur les votes. Ousmane, avec la saison qu'il réalise, mérite le Ballon d'Or. C'est tout le mal que je lui souhaite », a répondu Didier Deschamps avec fermeté. Le débat est désormais clos.