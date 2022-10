Oubliez Neymar, le PSG de Messi et Mbappé assure

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Lionel Messi et Kylian Mbappé ont enchanté les spectateurs d'Ajaccio lors du succès du PSG 3-0. Trois buts et trois passes décisives à eux deux, de quoi faire oublier l'absence de Neymar et poser les bases d'une belle relation technique en duo.

S'il était évident que le PSG pouvait gagner à Ajaccio, les nombreuses absences dans les rangs parisiens transformaient ce déplacement corse en traquenard. Sergio Ramos, Presnel Kimpembe mais aussi Vitinha et Neymar manquaient à l'appel. Le Brésilien est d'ailleurs particulièrement en vue depuis le début de saison avec neuf buts en Ligue 1. Ainsi, au lieu de son traditionnel trio MSN, Christophe Galtier devait s'appuyer sur le seul duo Lionel Messi-Kylian Mbappé. Contrairement aux derniers matchs comme à Reims où le PSG avait pâle figure, cette équipe n'a pas paru affaiblie du tout.

Système et duo de choc, ce PSG est validé par Rabesandratana

Dans le sillage de ses deux stars de l'attaque, le PSG l'a emporté sans forcer 3-0. Mbappé a marqué deux fois sur deux passes de Messi et Messi a inscrit un but sur un service de...Mbappé. A l'image de ces statistiques, la relation entre les deux hommes a été instinctive et bien huilée. Cela donne de nouvelles perspectives tactiques à Christophe Galtier d'autant que les Parisiens ont évolué à quatre derrière pour la deuxième fois d'affilée après le Classique. Le bilan est satisfaisant pour l'ancien parisien Eric Rabesandratana, sous le charme de ce dispositif et du duo d'attaque.

« Ce système fonctionne plutôt bien. On avait déjà vu cela face à l’OM avec plus de relations au milieu de terrain, avec des joueurs offensifs beaucoup plus hauts. Cela permet à de nombreux joueurs de mieux s’exprimer, comme les latéraux qui sont peut-être un peu plus impliqués. Face à Ajaccio, il y avait tout de même pas mal d’absences. Vitinha était sur le banc, Neymar suspendu, Sergio Ramos également suspendu. Finalement, on a vu un match très sérieux des Parisiens, comme l’a dit Christophe Galtier. Très sérieux donc, appliqué aussi. De son côté, le duo Mbappé / Messi rassure. On s’attendait à ce que l’absence de Neymar soit un coup dur offensif, mais naturellement, ils se sont trouvés dans le jeu », a développé le consultant sur l'antenne de France Bleu Paris. Voilà qui pourrait enterrer le 3-5-2 du PSG et aussi donner du grain à moudre à Kylian Mbappé, lequel préfère évoluer à la place de Neymar sur le terrain.