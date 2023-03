Osimhen au PSG, Luis Campos passe la seconde

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG prépare déjà ses pions pour le prochain mercato estival. En attaque, Luis Campos rêve de Victor Osimhen.

A Paris, la gronde monte de plus en plus... La nouvelle élimination précoce dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich, combinée à celle en Coupe de France et à un jeu limité, ne plaisent pas aux fans et observateurs du PSG. Ces derniers demandent des changements importants dans les comportements mais aussi dans l'effectif. Sergio Ramos ou encore Leo Messi pourraient quitter le navire en fin de saison, eux qui sont tous les deux en fin de contrat. L'économie de leur salaire pourrait en plus permettre à Paris de faire quelques belles opérations sur le marché des transferts estival. Luis Campos a déjà quelques idées. Parmi elles, Bernardo Silva, Manu Koné mais surtout Victor Osimhen. Il faut dire que le Nigérian cartonne sous les couleurs de Naples, avec 21 buts marqués en 27 matchs cette saison toutes compétitions confondues.

Osimhen au PSG, il y a de l'espoir

🚨 Chelsea, le PSG et les deux Manchester sont tous intéressés par Victor Osimhen ! 🇳🇬



Le Bayern n'est pas intéressé ❌



(@Plettigoal) pic.twitter.com/oyynE2qeQN — BeFootball (@_BeFootball) March 13, 2023

Luis Campos, selon Sky Germany, s'est mis en tête de tout donner pour recruter le joueur napolitain, qu'il avait en plus fait venir à Lille en 2019. Pour convaincre Naples de lâcher Osimhen, encore sous contrat jusqu'en 2025, le PSG devra sortir le chéquier, alors qu'un montant supérieur à 100 millions d'euros est attendu par le board italien. Le média rajoute que des discussions ont bel et bien été entamées entre le PSG et le clan d'Osimhen concernant une future arrivée dans la capitale française. Mais dans ce dossier, les champions de France auront de la concurrence, puisque Chelsea et Manchester United sont également sur le coup. Pour ne rien arranger, l'ancien Lillois n'a jamais caché son désir de jouer un jour en Angleterre. Ce sera donc au PSG de trouver les bons arguments, sachant qu'une future association avec Kylian Mbappé a de quoi faire mouche. Mais il faudra avant cela faire de la place, et faire partir certains gros salaires, dont Leo Messi et d'autres font partie...