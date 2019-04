OM-PSG : Un duel Marseille-Paris pour Rafael Benitez, le scénario fou ?

Dans : PSG, Mercato, OM, Premier League.

Si le nom de Rafael Benitez a parfois été évoqué à l'Olympique Lyonnais, les tabloïds anglais avancent ce dimanche un autre scénario concernant l'entraîneur espagnol de Newcastle. Alors que Benitez a prévenu les dirigeants des Magpies qu'il ferait part de ses intention en juin, le Sunday Mirror affirme que l'ancien manager de Liverpool et du Real Madrid fait l'objet d'une bataille à distance entre...l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain.

Le PSG aurait déjà l'intention de se séparer de Thomas Tuchel, et pas uniquement suite à la défaite de samedi soir contre le Stade Rennais. Tandis que de son côté Frank McCourt est toujours très ambitieux pour l'OM et le milliardaire américain, propriétaire de l'Olympique de Marseille, aurait l'intention d'investir encore sur son équipe, avec toutefois un nouveau staff mené non plus par Rudi Garcia, mais par Rafael Benitez. Si ce scénario semble pas impossible, on voit cependant très mal le Paris SG et l'Olympique de Marseille se battre pour le technicien espagnol de Newcastle dont les résultats ne plaident pas vraiment en sa faveur depuis son départ de Liverpool il y a désormais 9 ans, à l'exception d'une victoire en Europa League lors de son bref passage à Chelsea en 2012-2013.