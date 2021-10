OM-PSG : Amazon Prime Vidéo a imposé la date à la LFP

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

De nombreux gros matchs européens sont au menu de ce dimanche, dont le choc de Ligue 1 entre l'OM et le PSG. Cela ne doit rien au hasard, notamment pour Prime Video.

Pour la première fois de sa courte histoire, Prime Video diffusera ce dimanche soir le match de Ligue 1 que toute la France attend, à savoir celui qui oppose l’Olympique de Marseille au Paris Saint-Germain. Mais ce ne sera pas la seule affiche de football à faire saliver ce dimanche, puisque le FC Barcelone recevra le Real Madrid, Liverpool ira à Manchester United, et l’Inter affrontera la Juventus. Bien évidemment cela ne doit rien au hasard, chaque diffuseur ayant étudié à la loupe les calendriers pour avoir le « bon match au bon moment », et le sens du détail est tellement poussé que la Liga a même fait calculer par des ordinateurs à quelle heure le Barça-Madrid pouvait attirer le plus d’audience sur la planète en fonction du décalage horaire, des autres programmes TV et de l’intérêt de chaque pays pour le championnat d’Espagne. Résultat, le coup d’envoi sera donné à 16h15 au Camp Nou. Concernant le Classique français entre l’OM et le PSG, Prime Video a donc fait part à la LFP de son souhait de programmer cette rencontre ce dimanche 24 octobre à 20h45.

L’an dernier, Mediapro avait décidé que Téléfoot devait avancer l’affiche PSG-OM au 13 septembre, et les supporters de l’Olympique de Marseille s’en souviennent encore. Mais avec la faillite du diffuseur, les cartes ont été redistribuées et le géant américain est revenu à une date un peu plus tardive. « C’est une date au coeur de la saison. Amazon veut alimenter son antenne de manière progressive. Il a fait le choix d'une répartition harmonieuse de ses affiches tout au long de la saison. Canal + avait la même stratégie », explique, dans L’Equipe, Arnaud Rouger, le directeur général de la Ligue de Football Professionnel. Prime Video a en effet acheté les droits des dix plus grosses affiches de la saison de Ligue 1, avec la possibilité de fixer à son choix la date de 4 de ses 10 matchs. Et parmi ces 4 gros matchs de Ligue 1 dont le diffuseur peut choisir la date de manière impérative, il y a les deux affrontements entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille.