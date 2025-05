OM, OL, Lille… Tous derrière le PSG ‍? Jamais de la vie ‍!

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Qualifié pour la finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain sera massivement soutenu en France. C’est du moins le message transmis par les entraîneurs de Ligue 1 cette semaine. Mais qu’en pensent vraiment les supporters ?

Doit-on forcément soutenir le Paris Saint-Germain pour la finale de la Ligue des Champions ? Le débat est lancé. Interrogés cette semaine en conférence de presse, plusieurs entraîneurs de Ligue 1 ont apporté leur soutien aux Parisiens, adversaires de l’Inter Milan à Munich le 31 mai. Même le coach du Stade Rennais Habib Beye, attaché à l’Olympique de Marseille, a appelé les Français à booster le représentant de Ligue 1.

Le PSG pas si soutenu en France

Mais qu’en pensent vraiment les supporters dans l’Hexagone ? Pour le journaliste Christophe Cessieux, beaucoup d’entre eux ne suivront pas la tendance. « Ce n'est pas parce que tu regardes un match que tu es derrière le PSG, a prévenu le chroniqueur de RMC. Je comprends que les supporters parisiens veuillent que tout le foot français soutienne Paris, qu'ils veuillent que Paris devienne le club le plus populaire du pays, que de Marseille à Lille en passant par Lyon, Nice, Brest, le peuple de France porte le maillot et l'écharpe du PSG pour la finale… Mais ça n'arrivera jamais, il ne faut pas rêver. »

🗣💬 "L'équipe séduit la France entière par son jeu et ses résultats sportifs. Elle a renversé le coeur des Français grâce aussi à son état d'esprit"



Denis Charvet estime que le PSG est parvenu à conquérir au-delà de ses supporters cette saison par son identité. pic.twitter.com/WCjCVEbomO — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) May 10, 2025

« Les présidents des clubs français, tout comme les présidents de la Ligue et de la FFF vont faire corps avec le PSG, tous les footix comme moi, tous les patriotes qui veulent montrer le drapeau français en avant vont effectivement soutenir le PSG. Mais vous pensez vraiment que dans toutes les villes de France, ceux qui soutiennent leur club ont vraiment envie que Paris gagne cette Ligue des Champions ? Vous croyez qu'au Vélodrome les mecs ont envie de voir Paris marcher sur leurs plates-bandes et devenir à jamais les seconds ? », a demandé le journaliste, pas encore certain de la popularité du PSG en France.