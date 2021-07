OM : MacHardy offre Milik sur un plateau au PSG

Dans : PSG.

En cas de départ de Mauro Icardi en Italie, le PSG sera dans l’obligation de frapper fort afin de le remplacer au mercato.

Nul doute que Leonardo a d’ores et déjà établi une short-list de plusieurs attaquants dans le but de combler un potentiel départ de Mauro Icardi, courtisé par plusieurs clubs de Série A. Dans le viseur de la Juventus Turin, l’ex-capitaine de l’Inter Milan ne fait pas l’unanimité à Paris et ne sera pas retenu à tout prix par son entraîneur Mauricio Pochettino. Du côté de Leonardo, il ne fait aucun doute que l’on commence à regarder quels attaquants sont disponibles sur le marché des transferts. Sur les ondes de RMC, Jonathan MacHardy a conseillé le nom d’un buteur bien connu des observateurs de la Ligue 1 au PSG en cas de départ de Mauro Icardi en la personne d’Arkadiusz Milik, auteur de 10 buts en seulement 16 matchs sous les couleurs de l'OM.

« Icardi est un excellent joueur, mais à Paris il est dans un confort qui ne lui convient pas. J’ai cru comprendre que Leonardo l’avait autorisé à discuter avec des clubs en Italie. Apparemment, la Juventus Turin tient la corde et si c’est le cas, grand merci à Leonardo car cela va faire en sorte que la Juve se détourne d’Arkadiusz Milik. En revanche, pour le PSG, je pense que vendre ce joueur qui va te rapporter de l’argent, ça peut être bien à condition de trouver son remplaçant. Et moi je pense que Paris ne doit pas prendre une grosse star pour remplacer Icardi, il faut un joueur qui va se fondre au style de Mbappé et de Neymar (…) Malheureusement, je dois le dire mais un attaquant comme Milik, je pense qu’il aurait totalement sa place au PSG et qu’il serait totalement complémentaire à Neymar et Mbappé » a confié le consultant de l’After Foot, supporter assumé de l'OM, pour qui l’international polonais a le profil parfait pour briller au PSG.