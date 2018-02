OM : Luiz Gustavo en fiesta avec Neymar, Riolo a du mal à s'en remettre

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Rarement l’anniversaire d’un joueur de football n’aura fait autant de bruits en France. Ce lundi, Neymar fêtait ses 26 ans et la célébration a eu lieu dès dimanche soir, histoire de ne pas trop empiéter sur le calendrier sportif. Une date qui a permis à Luiz Gustavo, sollicité simplement vendredi face à Metz, de rejoindre son ami et compatriote sur Paris. Le milieu de terrain, impeccable au niveau de son implication et de son rendement depuis son arrivée à l’OM, a reçu le feu vert du club et ce déplacement dans la capitale à 48 heures du match face à Bourg, n’a pas choqué grand monde chez les supporters provençaux. Un comportement qui étonne même Daniel Riolo, qui assume son côté vieux jeu et se demande pourquoi les fans de l’OM n’ont pas plus hurlé que cela en apprenant ce rapprochement d’un soir entre les stars du PSG et de l’OM, au titre de cette vieille rivalité.

« Une question comme ça… Pour les supporters de l’OM, ça ne vous perturbe pas que Luiz Gustavo soit allé à l’anniversaire de Neymar ? C’est trop ringard et rétro de trouver ça… anormal », a fait savoir le polémiste de RMC, qui s’est majoritairement vu répondre que l’ancien joueur du Bayern Munich était suffisamment exemplaire pour avoir le droit de prendre un peu de bon temps à l’occasion.