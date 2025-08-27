Olise au PSG, Luis Enrique valide l'opération

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG commence déjà à placer ses pions pour le mercato estival de 2026. La presse allemande nous apprend que le club parisien est notamment sur les rangs pour s'offrir Michael Olise, brillant avec le Bayern Munich et l'équipe de France.

Le Paris Saint-Germain en a peut-être terminé avec son mercato estival du côté des arrivées. Il se dit que les champions d'Europe seront attentifs au marché jusqu'au bout. Mais difficile de se faire une place comme cela dans l'effectif de Luis Enrique. L'entraîneur espagnol est très exigeant et a des demandes précises concernant les joueurs qu'il veut voir débarquer au PSG. Le club de la capitale n'est donc pas pressé mais commence déjà à anticiper l'avenir. Car beaucoup de profils plaisent à Paris mais ne seront pas faciles à déloger de leur équipe actuelle.

Olise au PSG, Luis Enrique adore l'idée

Selon les informations de Florian Plettenberg, le Paris Saint-Germain a un nouveau rêve, à savoir celui de recruter dans les prochaines années Michael Olise. Le joueur du Bayern Munich vient de débarquer en Bavière mais ne manque pas de prétendants. Le club parisien l'apprécie et ça ne date d'ailleurs pas d'hier. Cependant, il ne sera pas facile de récupérer l'international français, sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en juin 2029, sachant que l'ancien de Crystal Palace ne possède aucune clause libératoire dans son contrat. Les champions d'Allemagne en titre sont donc confiants pour l'avenir de Michael Olise. Attention tout de même au PSG et au discours de son entraineur, Luis Enrique. Aussi, il sera intéressant d'y voir plus clair très prochainement concernant l'avenir de Bradley Barcola, courtisé par... le Bayern Munich. Les deux clubs se testent l'un l'autre et il sera intéressant de voir qui aura gain de cause...