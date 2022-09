OL-PSG : Mbappé dans l’ombre de Neymar et Messi, ça tacle

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain a dominé l’Olympique Lyonnais pour reprendre la tête de la Ligue 1 (1-0). Avec un très bon Messi, un bon Neymar, mais un terne Mbappé.

Si le club de la capitale française a réussi à remporter le choc de la 8e journée de Ligue 1 contre l’OL au Groupama Stadium ce dimanche soir, ce n’est pas grâce à Kylian Mbappé. Alors que Messi et Neymar ont brillé, avec notamment un but pour l’Argentin et une passe décisive pour le Brésilien, le Français est resté dans l’ombre des deux autres stars de la MMN. Peu inspiré, le champion du monde 2018 n’a pas vraiment eu de grosses occasions à se mettre sous la dent. Pire encore, l'international français a même joué contre son camp en oubliant Hakimi sur une contre-attaque parisienne en deuxième période, comme il avait pu oublier Neymar en Ligue des Champions contre la Juventus.

#OLPSG Mbappé qui ne voit pas Hakimi sur sa contre-attaque : pic.twitter.com/besreYUTdl — Betclic 🔞 (@Betclic) September 18, 2022

Au final, cette prestation contre l’OL est à l’image du début d'exercice de Mbappé, un peu plus poussif que lors de la fin de saison dernière. Ce que les suiveurs du PSG n’ont pas hésité à faire remarquer sur les réseaux sociaux après cette victoire de Paris à Lyon.

Mbappé termine ce match avec 0,08 de xG. Ca ne doit pas arriver souvent. — Thomas Bonnavent (@TBonnavent) September 18, 2022

J’imagine que Mbappé aura droit à une belle compil’ avec une flûte en accompagnement — Elton Mokolo (@EltoMok) September 18, 2022

Le jour où Mbappe progressera dans ce domaine (la vision de jeu) il n’aura pas d’égal

Hâte qu’il progresse #OLPSG — Karim Bennani (@KarimBennani_) September 18, 2022