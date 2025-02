Oihan Sancet, la folie à 100 millions du PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le transfert de Kvaratskhelia cet hiver n'a pas calmé le PSG. Le club de la capitale veut encore densifier son secteur offensif l'été prochain. Les Parisiens regardent du côté de Bilbao où évoluent Nico Williams et un coup de cœur de Luis Enrique.

Après plusieurs semaines de doutes et de critiques, le Paris Saint-Germain s'est affirmé comme étant l'une des formations européennes les plus séduisantes de la saison. Personne ne stoppe l'attaque parisienne en ce moment : ni Manchester City (4 buts encaissés), ni Stuttgart (4 buts encaissés), ni Monaco (4 buts encaissés), ni Brest (3 buts encaissés). Avec Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos et désormais Khvicha Kvaratskhelia, le PSG peut envisager l'avenir sereinement. Néanmoins, un tel groupe ne convainc pas totalement Luis Enrique. L'Espagnol veut aller piocher d'autres jeunes talents dans son pays d'origine.

Le PSG veut dépouiller l'Athletic Bilbao

Le coach parisien regarde notamment du côté de l'Athletic Bilbao, actuel quatrième de Liga. Le club basque détient Nico Williams, dans le viseur du PSG mais aussi du Barça depuis son formidable Euro 2024. Cependant, Luis Enrique met actuellement la pression pour recruter un autre joueur de Bilbao selon El Nacional, à savoir le meilleur buteur du club en Liga cette saison. Il ne s'agit pas de Nico Williams, ni de son frère Inaki, mais plutôt d'Oihan Sancet (24 ans) auteur de 11 buts en championnat.

Une belle performance pour celui qui évolue au poste de milieu offensif dans l'équipe dirigée par Ernesto Valverde. Meneur de jeu de Bilbao, Sancet alimente les frères Williams en ballons mais il sait aussi finir les actions, en témoigne son triplé contre Gérone le week-end dernier. Luis Enrique connaît bien le milieu depuis l'époque où il défendait les couleurs d'une équipe de jeunes à Osasuna. Reste à voir quel serait le prix pour Oihan Sancet, sous contrat à Bilbao jusqu'en 2032, alors que sa clause libératoire est de 100 millions d'euros. Une somme rondelette pour un joueur encore inexpérimenté en Europe mais le PSG a prouvé avec les transferts de Barcola ou encore de Doué qu'il était prêt à miser gros sur des jeunes joueurs à fort potentiel.