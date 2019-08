Officiel : Rémy Descamps quitte définitivement le PSG

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Prêté à Tours puis à Clermont durant les deux dernières saisons, le gardien Rémy Descamps quitte définitivement le Paris Saint-Germain pour Charleroi.

« Sous le maillot rouge et bleu, Rémy Descamps aura atteint la finale de l’UEFA Youth League 2015-2016 avec l’équipe U19 et remporté la Coupe de France 2017 avec l’équipe professionnelle. Le club remercie Rémy pour son implication lors de ses années de formation au club et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière professionnelle à Charleroi, actuel 9e du Championnat de Belgique » a indiqué le club de la capitale sur son site officiel ce jeudi.