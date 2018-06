Officiel : Pastore quitte le PSG pour l’AS Roma

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Arrivé en ce début de semaine à Rome, Javier Pastore est désormais un joueur de l’AS Roma. Après sept saisons au PSG, le milieu de terrain s’est engagé en faveur de la Louve.

El Flaco était la première grande star recrutée par les dirigeants qataris en 2011. Il aura marqué la Ligue 1 dès ses débuts, avant de progressivement baisser dans la hiérarchie, en raison d’autres recrutements d’envergure, mais aussi de pépins physiques récurrents et de performances en dents de scie sur les deux dernières années. Il s’est engagé pour quatre saisons en faveur de l’AS Roma, récent demi-finaliste de la Ligue des Champions. Le transfert devrait rapporter 24 ME au club de la capitale français, qui avait déboursé 42 ME pour l’acheter à Palerme en 2011.