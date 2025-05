Officiel ‍: Luis Campos prolonge au PSG jusqu'en 2030

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

C'est officiel, Luis Campos prolonge son contrat avec le groupe d'investissement qatari QSI jusqu'en juin 2030. Son rôle va prendre une nouvelle importance.

Après les révélations de RMC Sport et de L'Equipe au sujet de la prolongation de Luis Campos, il ne manquait plus que l'officialisation pour boucler l'affaire. C'est désormais chose faite. Le conseiller sportif portugais prolonge son aventure au Paris Saint-Germain et est désormais lié au club de la capitale jusqu'en 2030. Un engagement longue durée pour celui qui voit son rôle prendre une importance particulière, au sein même de QSI.

« QSI, l'un des groupes d'investissement les plus influents au monde dans le domaine du sport (...), annonce aujourd'hui la prolongation du contrat de Luis Campos au poste de Conseiller Sportif du groupe jusqu'en juin 2030 », peut-on d'abord lire dans le communiqué de presse de QSI. Nasser al-Khelaïfi en a profité pour adresser quelques mots à son homme de main. « Nous sommes très heureux de renouveler Luis Campos. Nous construisons un projet sur le long terme et Luis a accompli un travail formidable au cours des trois dernières années », a expliqué de son côté le président du PSG.

Quant au principal intéressé, il s'est dit « ravi de poursuivre son aventure avec QSI jusqu'en 2030 » et « impatient de continuer à écrire l'histoire du Groupe dans les années à venir ».