Officiel : Le PSG prête Alphonse Areola à Fulham !

Dans : PSG.

Alphonse Areola quitte de nouveau le PSG sous forme de prêt. Après son passage au Real Madrid la saison dernière, c'est à Fulham qu'il évoluera pour l'exercice actuel.

Il y a du mouvement au PSG ! Barré par Keylor Navas au poste de titulaire et suite à la signature de Sergio Rico pour le rôle de doublure, Alphonse Areola était annoncé sur le départ. Un fort intérêt de Fulham était annoncé tout récemment. Et ça n’a pas traîné ! L’officialisation a eu lieu dans la soirée par les deux clubs. Areola est prêté cette saison au club anglais par le PSG, avec qui il reste sous contrat jusqu’en 2023. Une opération assortie d’une option d’achat, dont le montant n’a pas été indiqué. Le gardien international français découvrira la Premier League avec le club promu à l’issue du dernier exercice de Championship.

« Je suis très heureux que tout soit fait. Scott Parker (entraîneur) m’a appelé et j’ai eu un bon pressentiment. Il a dit qu’il me voulait vraiment. Fulham est un club historique à Londres et j’ai beaucoup entendu parler du stade (Craven Cottage). J’espère que cette saison sera bonne pour nous. Je veux apporter mon énergie et tout faire pour que l'équipe afin de nous maintenir en Premier League », s’est réjoui l’intéressé. Alphonse Areola est un habitué des prêts. Le portier a été prêté cinq fois par son club formateur en sept ans. Des courtes expériences à Lens, Bastia, Villarreal, au Real Madrid la saison dernière et désormais à Fulham.