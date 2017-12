Officiel : Le PSG dans son futur centre d'entraînement en 2020

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce lundi soir, le Paris Saint-Germain a annoncé que le permis de construire de son futur centre d'entraînement, qui sera à Poissy, sera officiellement déposé le 18 janvier prochain. Les travaux débuteront à l'automne prochain et le déménagement est donc confirmé pour 2020.

« Dans le respect des grandes lignes du planning du projet, le Paris Saint-Germain déposera officiellement le Permis de Construire de son futur centre d’entraînement et de formation le 18 janvier prochain. Après une concertation publique exemplaire achevée en octobre dernier, le travail architectural et le dialogue administratif se sont poursuivis pour aboutir à la définition du dossier de permis de construire. Le Club finalise ainsi actuellement le projet avec ses partenaires et réunit les derniers éléments d’analyse nécessaires à l’instruction du dossier par les pouvoirs publics des janvier prochain. Conformément au planning initial, les travaux débuteront à l’automne 2018, pour une ouverture du Campus Paris Saint-Germain prévue en 2020 », annonce le Paris SG.