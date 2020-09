Officiel : Le PSG annonce le départ de Mbe Soh

Dans : PSG.

Un nouveau jeune quitte le PSG cet été. Cette fois-ci, c’est non pas un départ avant un premier passage professionnel, mais un transfert pour Loïc Mbe Soh. Le jeune défenseur central s’est engagé en faveur de Nottingham Forrest, qui cherche à remonter en Premier League. A 19 ans, Mbe Soh quitte le PSG pour une indemnité de transfert qui serait proche de 5 ME, et un pourcentage en cas de revente.