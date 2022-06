Officiel : La Liga dépose une plainte contre le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Dans le viseur de Javier Tebas depuis des années, le Paris Saint-Germain fait l’objet d’une plainte. Le président de la Liga poursuit officiellement le club francilien qu’il accuse de ne pas respecter le fair-play financier.

Javier Tebas n’est pas près de lâcher le Paris Saint-Germain. Depuis plusieurs années, le patron de la Liga reproche au club francilien de ne pas respecter les règles du fair-play financier. Le dirigeant a donc bondi lorsque le champion de France a convaincu son buteur Kylian Mbappé de prolonger son contrat. Certains y voient la réaction d’un mauvais perdant, l’international tricolore ayant échappé au Real Madrid. Quoi qu’il en soit, Javier Tebas a mis sa menace à exécution en sollicitant l’UEFA.

« La Liga a déposé cette semaine une plainte contre le PSG devant l'UEFA, qui s'ajoute à celle contre Manchester City déposée en avril, en raison du non-respect de manière continue des normes du fair-play financier de la part de ces clubs, a annoncé l’instance espagnole. La Liga considère que ces pratiques altèrent l'écosystème et la durabilité du football, qu'elles portent préjudice à tous les clubs et à tous les championnats européens, qu'elles ne servent qu'à créer une inflation sur le marché de manière artificielle avec de l'argent non généré par le football. »

Les partenariats du PSG en cause

« La Liga estime que le financement irrégulier de ces clubs s'effectue à travers des injections d'argent via des contrats de sponsoring et d'autre type qui ne correspondent pas aux conditions du marché, et qui n'ont aucun sens sur le plan économique. Les plaintes contre Manchester City devant l'UEFA ont été déposées en avril, et cette semaine la Liga a présente une plainte contre le Paris Saint-Germain, même si l'on n'écarte pas la possibilité de mettre à jour ces plaintes dans les prochains jours avec de nouvelles données », précise notamment le communiqué qui risque d’agacer les Parisiens et la Ligue de Football Professionnel.