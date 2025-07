Officiel ‍: Benfica renvoie Renato Sanches au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans un bref communiqué publié ce samedi, le Benfica Lisbonne a officialisé le retour de Renato Sanches au Paris Saint-Germain, après un prêt d’un an Portugal. « Formé Benfica, Renato Sanches est rentré au pays en août 2024, prêté pour un an par le PSG. Lors de la saison 2024/25, le milieu de terrain formé à Benfica a disputé 21 matchs et inscrit un but, contribuant ainsi à la 8e victoire du club en Coupe de la Ligue. Le SL Benfica souhaite bonne chance à Renato Sanches. Merci ! » publie le club portugais. Reste maintenant à voir de quoi sera fait l’avenir du champion d’Europe 2016 au Paris Saint-Germain alors que selon la presse portugaise, Benfica aimerait le récupérer pour une seconde année consécutive en prêt. Des discussions vont se tenir en ce sens entre les deux clubs dans les semaines à venir.