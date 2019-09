Officiel : Alec Georgen quitte définitivement le PSG

Dans : PSG, Mercato.

Le Paris Saint-Germain a officialisé ce mardi le départ de son jeune latéral Alec Georgen (21 ans). Le natif de Clamart rejoint le championnat National, et plus précisément l’Union Sportive Avranches. « Au fil de sa formation parisienne, le défenseur aura accumulé plusieurs sélections dans les catégories jeunes de l’équipe de France, des U17 aux U19, remportant l’Euro U17 en 2015. Le Club remercie Alec pour son implication lors de ses années de formation au Paris Saint-Germain et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière professionnelle » indique le club dans son communiqué.