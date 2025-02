Nuno Mendes, le PSG en a marre et donne un prix

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Nuno Mendes tarde à prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Les envies de départ du Portugais ne devraient pas se calmer, étant donné sa cote élevée au mercato. Si Manchester United a jeté l'éponge, le Barça veut tenter sa chance.

Les prolongations de contrat deviennent la hantise des dirigeants parisiens. Après le feuilleton Mbappé, le Paris Saint-Germain redouble de vigilance sur cette problématique. Une forte pression est mise sur les joueurs proches de leur dernière année de contrat. C'est le cas de Nuno Mendes. Le jeune latéral gauche portugais a ralenti les négociations, préférant réfléchir individuellement avant de donner son accord ou non au PSG. Le joueur de 22 ans n'ignore pas que plusieurs grosses écuries européennes le suivent de près.

Nuno Mendes, ce sera 50 ME

Après Manchester United ces dernières semaines, la nouvelle menace pour les Parisiens s'appelle Barcelone. Selon le média catalan El Nacional, les Blaugranas font de Nuno Mendes leur cible prioritaire pour concurrencer Alejandro Baldé au poste d'arrière gauche. Ils misent notamment sur la « relation difficile » entre le joueur portugais et son entraîneur au PSG Luis Enrique pour faire aboutir le dossier.

Cependant, le transfert s'annonce plus compliqué sur le plan financier. Selon El Nacional, le club parisien demande au moins 50 millions d'euros pour céder son jeune latéral l'été prochain. Malgré la fragilité financière du club catalan, ce prix n'effraie pas la direction barcelonaise. Elle peut largement espérer un rabais pour Nuno Mendes si le feuilleton s'éternise pendant l'été et si le Portugais refuse toujours de prolonger à Paris. Il sera alors à un an de la fin de son contrat, et quoi qu'il se passe, le latéral sera le gros dossier à suivre pour le PSG avant la fin de la saison, histoire de sécuriser un joueur sur lequel Luis Enrique compte beaucoup et considéré comme le pendant de Achraf Hakimi à gauche. En attendant, Nuno Mendes a toujours un courtisan à ses troupes, ce qui le laisse en position de force pour négocier.