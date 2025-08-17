Nordi Mukiele quitte le PSG (officiel)

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Nordi Mukiele s’engage du côté de Sunderland. Le défenseur français quitte le Paris Saint-Germain après 45 apparitions. Un transfert évalué à 12 millions d’euros.

Indésirable du côté du Paris Saint-Germain, Nordi Mukiele s’engage avec Sunderland. Le club de Premier League a confirmé la venue du Français ce dimanche sur ses réseaux sociaux. Prêté l’an passé du côté du Bayer Leverkusen, l’ancien joueur de Leipzig signe pour 12 millions d’euros au sein du promu. « Prêté au Bayer Leverkusen la saison dernière, Nordi Mukiele a disputé 24 rencontres, inscrit deux buts - dont un en Ligue des champions face à l’Inter Milan - et délivré une passe décisive. Le Paris Saint-Germain remercie Nordi Mukiele et lui souhaite beaucoup de réussite pour la suite de sa carrière. Le défenseur français rejoint le club de Sunderland AFC dans le cadre d’un transfert définitif, » explique le PSG dans un communiqué officiel.