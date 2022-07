Nordi Mukiele met déjà le feu au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré la concurrence de Chelsea, le PSG s’est offert les services de Nordi Mukiele, sa troisième recrue du mercato estival.

Après avoir bouclé les recrutements de Vitinha et d’Hugo Ekitike, le Paris Saint-Germain a finalisé la venue de Nordi Mukiele en provenance du RB Leipzig. Malgré un forcing de dernière minute de la part de Chelsea, le champion de France en titre a raflé la mise en recrutant l’international tricolore pour moins de 15 millions d’euros bonus compris. Une recrue de taille pour Christophe Galtier, qui récupère un défenseur fiable et polyvalent, aussi bien capable de jouer dans la défense centrale à trois qu’au poste de piston droit, un poste que seul Achraf Hakimi était capable d’occuper dans l’effectif actuel du PSG après le départ de Colin Dagba à Strasbourg. En attendant de voir les premiers pas de Nordi Mukiele au Paris Saint-Germain, les supporters sont déjà conquis par cette signature.

Mukiele au PSG, les supporters déjà conquis

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nordi Mukiele (@nordimukiele)

Sur les réseaux sociaux, la hype Nordi Mukiele est de plus en plus palpable au PSG, où la signature du futur ex-joueur du RB Leipzig fait l’unanimité. « Nuno Mendes / Bernat à gauche, Hakimi / Mukiele à droite. Ça change des Kurzawa, Bakker, Florenzi et Meunier », « Mukiele au PSG c’est très bien pour secouer Hakimi qui se prend pour un intouchable avec ses colliers en perle », « On va avoir Nuno Mendes et Bernat au poste de latéral gauche, et Hakimi + Mukiele à droite. Je sais pas si vous réalisez à quel point on va manger Gucci là », « Avec l’arrivée de Mukiele, désormais on a le meilleur et le 2eme meilleure arrière droit en France » ou encore « Hakimi concentre toi sur le foot, il y a le très 93 Montreuil Nordi Mukiele qui arrive pour te mettre un coup de pression » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où les supporters du PSG sont aux anges. Car au-delà de recruter un super joueur, le Paris SG va peut-être rebooster un certain Achraf Hakimi, qui a globalement déçu après sa première saison dans la capitale française. Et qui n’aura pas d’autre chois de redevenir le Achraf Hakimi de l’Inter Milan s’il veut garder sa place au PSG.