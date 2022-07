Nordi Mukiele au PSG, le transfert menacé

Dans : PSG.

Le PSG espère finaliser le transfert de Nordi Mukiele d’ici à mercredi, mais les choses se compliquent avec un soudain intérêt de Chelsea.

Le Paris Saint-Germain tenait un super coup sur le marché des transferts avec la signature quasiment actée de Nordi Mukiele pour moins de 15 millions d’euros hors bonus. Une belle opportunité de marché avec un joueur en fin de contrat dans moins d’un an et qui répondait surtout à un réel besoin au sein de l’effectif du PSG avec un jeune joueur aussi bien capable de jouer piston droit que dans la défense centrale à trois. L’accord avec le RB Leipzig semblait ficelé pour une somme légèrement supérieure à 15 millions d’euros bonus compris. Mais selon les informations de Foot Mercato, le deal est subitement menacé en raison d’un intérêt de dernière minute de Chelsea pour le Français de 24 ans. A la recherche d’un défenseur central, Thomas Tuchel pistait Jules Koundé mais le Sévillan est tout proche du FC Barcelone. Le manager de Chelsea s’est ainsi rabattu sur Nordi Mukiele, un joueur au profil similaire.

Le média dévoile que Chelsea tente bel et bien de chiper Nordi Mukiele au nez et à la barbe du PSG. Et pour convaincre le RB Leipzig de lui vendre son défenseur plutôt que d’accepter l’offre parisienne, Chelsea a un argument de taille. Les Blues tentent actuellement d’inclure leur attaquant Timo Werner dans la transaction. Un argument de taille dans la mesure où l’international allemand a connu ses plus belles heures… sous les couleurs du Red Bull Leipzig avant son transfert pour Chelsea, où il a alterné le très bon, le bon et parfois le catastrophique. Oliver Mintzlaff, le CEO de Leipzig, rêve d’un renfort de taille en attaque et forcément, la perspective de voir revenir Timo Werner ne le laisse pas insensible. Reste maintenant à voir si le RB Leipzig restera droit dans ses bottes, après s’être engagé verbalement avec le PSG dans le cadre du transfert de Nordi Mukiele, ou si le club allemand changera brutalement d’avis. La position du joueur sera également déterminante. L’ancien défenseur du MHSC a également donné son accord au Paris Saint-Germain et s’il venait à changer d’avis, Leipzig lui laissera sans doute le choix de la destination. Luis Campos, qui pensait bien avoir bouclé sa troisième recrue estivale après Vitinha et Hugo Ekitike, peut commencer à trembler.