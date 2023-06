Non au Real et à l’Angleterre, Asensio a choisi le PSG

En fin de contrat au Real Madrid, Marco Asensio a refusé les offres de prolongation transmises par ses dirigeants. L’ailier espagnol, très convoité en Angleterre, a finalement choisi de signer librement au Paris Saint-Germain cet été.

Le Paris Saint-Germain tient déjà sa deuxième recrue du mercato estival. En plus de Milan Skriniar, qui va s’engager après la fin de son contrat à l’Inter Milan, Marco Asensio devrait signer dans les mêmes conditions. Plusieurs sources comme L’Equipe, The Athletic et le journaliste Fabrizio Romano affirment que l’ailier du Real Madrid a choisi le récent champion de France. L’Espagnol arrive à la fin de son bail à la Maison Blanche. Et depuis plusieurs mois, les discussions avec ses dirigeants ne donnent rien.

🚨 Marco Asensio has decided to join Paris Saint-Germain. 27yo forward’s Real Madrid contract ending + set to join #PSG on long-term deal. Not signed yet but expected to be concluded after #RMFC’s last La Liga game on Sun. W/ @GuillerRai for @TheAthleticFC https://t.co/HqCr1gKl05