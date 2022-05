Nkunku au PSG, le choix radical de Leonardo

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Avec 31 buts et 20 passes décisives, Christopher Nkunku réalise une saison à couper le souffle sous les couleurs du Red Bull Leipzig.

En toute logique, l’international français sera l’un des joueurs les plus courtisés de la planète lors du prochain mercato. A en croire les informations de L’Equipe, les courtisans sont déjà nombreux pour Christopher Nkunku dans l’optique de la saison prochaine. L’AC Milan, qui va prochainement être racheté, a d’ores et déjà manifesté son intérêt… au même titre que Manchester United. En Allemagne, le Bayern Munich est très attentif aux performances de Christopher Nkunku et s’apprête à passer à l’offensive en cas de départ de Serge Gnabry ou de Robert Lewandowski. Ces dernières semaines, le nom de Christopher Nkunku a également circulé en France et plus précisément au PSG, le club formateur du milieu offensif du RB Leipzig. Mais à en croire les informations du quotidien national, il n'y a quasiment aucune chance de voir revenir Nkunku à Paris.

Leonardo ferme la porte à un retour de Nkunku

Pini Zahavi, qui représente les intérêts de Christopher Nkunku, a bel et bien pris la température auprès de la direction du Paris Saint-Germain dans l’optique d’un éventuel transfert du joueur de Leipzig au PSG. Cela étant, le directeur sportif Leonardo a rapidement fait savoir à l’entourage de Christopher Nkunku que le Paris SG n’était pas intéressé. A la surprise générale, le champion de France en titre a très vite fermé la porte à un retour de Christopher Nkunku dans la capitale française. Dans le cas où Leonardo serait amené à rester, ce qui est désormais la tendance au PSG, le directeur sportif brésilien imagine très mal un retour de Nkunku. Le Brésilien voit d’un « très mauvais œil » l’éventuel rachat de jeunes Parisiens qui ont explosé à l’étranger, ce qui est également le cas par exemple de Moussa Diaby à Leverkusen. Question de fierté, peut-être, le PSG ne se positionnera donc pas sur Christopher Nkunku lors du prochain mercato. Une bonne nouvelle pour les autres courtisans du milieu offensif du RB Leipzig.