Nkunku au cœur d’un clash PSG-Real en 2023 ?

Par Corentin Facy

Le nom de Christopher Nkunku a fait beaucoup de bruit dans la rubrique mercato mais finalement, l’international français a prolongé à Leipzig.

Courtisé par le PSG ou encore Manchester United et plusieurs autres cadors européens, Christopher Nkunku a surpris tout le monde cet été en faisant le choix de la raison. A six mois de la Coupe du monde au Qatar, l’international tricolore a prolongé son contrat en faveur de son club actuel du RB Leipzig. Une décision qui a bien évidemment ravi les supporters de Leipzig, mais un nouveau feuilleton éclatera sans aucun doute l’été prochain. Et pour cause, un départ de Christopher Nkunku en 2023 est fort probable et selon les informations du site catalan El Nacional, c’est entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain que tout pourrait se jouer pour l’avenir du joueur formé dans la capitale française.

Le Real et le PSG toujours sur Nkunku

Très sage sur le marché des transferts ces dernières années, le Real Madrid a fait une exception cet été en dépensant 100 millions d’euros pour recruter Aurélien Tchouaméni. Il s’agira à priori de l’unique folie du Real Madrid cet été. En revanche, le club merengue envisage de frapper un très gros coup sur le mercato de l’été prochain avec l’objectif de recruter Christopher Nkunku, dont la valeur est également supérieure à 100 millions d’euros. Dans ce dossier, le Real Madrid trouvera sur sa route le Paris Saint-Germain, dont les dirigeants ne cessent de guetter l’évolution du joueur. Nasser Al-Khelaïfi est un grand fan du joueur, auteur de 35 buts et de 20 passes décisives la saison dernière en Bundesliga, où il a été élu joueur du mois. Le PSG, qui vise Scamacca et Ekitike pour cet été, a fait une croix sur un recrutement de Nkunku cet été. Tout comme le Real Madrid. Mais les deux clubs sont bien décidés à tenter leur chance dans un an et la bataille pourrait être épique pour un joueur à l’apogée de son talent.