Nice corrigé en 45 minutes, le PSG est sous pression

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Quatre jours avant la demi-finale aller de Ligue des Champions contre Arsenal, le Paris Saint-Germain affronte l’OGC Nice ce vendredi. Sans réel enjeu pour les Parisiens, cette rencontre de Ligue 1 doit quand même leur permettre de se rassurer.

Simple gestion ou réelle baisse de régime ? Depuis quelques rencontres, le Paris Saint-Germain n’affiche plus la même maîtrise. Le turnover opéré par Luis Enrique peut expliquer certaines performances moins abouties. Il n’empêche que des doutes sont apparues dans l’esprit du journaliste Romain Beddouk, qui demande aux Parisiens de remettre les pendules à l’heure contre l’OGC Nice avant de défier les Gunners d’Arsenal en Ligue des Champions.

🔴🔵 Malgré le manque d’enjeu, je serai exigeant ce soir. Le PSG a besoin d’une démonstration de force avant Arsenal.



Même sur une période courte (30-45 minutes) comme face à Lille avant Liverpool. Juste, montrer à tout le monde que le PSG est toujours la.pic.twitter.com/j0DfbzMdPn — Romain Beddouk (@RomainBeddouk) April 25, 2025

« Je vais être exigeant ce soir sur la prestation que fera le Paris Saint-Germain, a prévenu le spécialiste de France Bleu Paris. Tout simplement parce que les matchs depuis la trêve internationale ne sont pas les plus aboutis et qu’une piqure de rappel de la puissance qu’on peut avoir ne serait pas de refus. Et ça, ça peut être demandé à l’équipe quels que soient les joueurs que Luis Enrique alignera. Si le joueur est un titulaire habituel : tant mieux ils ont besoin de nous prouver qu’ils sont en forme. Si le joueur est plus dans la rotation : bah tant mieux aussi ils ont besoin de prouver qu’ils peuvent bousculer la hiérarchie. »

« Alors je sais qu’il est difficile de se motiver dans un match qui n’a aucun intérêt sportif (on est déjà champion et ça va faire un mois que c’est le cas), mais là il y a un message à envoyer : à Arsenal, mais aussi aux observateurs qui commenceraient à douter, a poursuivi le supporter parisien. C'est possible en retrouvant ce qui a fait la force du Paris Saint-Germain sur la fin d’année 2024 et les 3 premiers mois de 2025. De l’intensité. Il y en aura mardi à Londres donc il en faut forcément aujourd’hui. Je ne crois toujours pas à la théorie de l’interrupteur, on ne réactive pas l’intensité nécessaire d’un coup, il faut y avoir été habitué récemment. Il faut retrouver aussi du liant dans ce qui doit être fait collectivement. »

Le PSG attendu au tournant

« Ce n’est pas que les joueurs n’ont pas couru à Nantes (1-1), c’est qu’ils n’ont pas couru de manière coordonné. Et ce travail collectif, cette solidarité ensemble doit revenir aussi pour avoir plus d’automatismes mardi. Et puis la dernière chose c’est la créativité offensive, savoir comment faire pour contourner une équipe regroupée et avoir la volonté de le faire. Donc je vais checker les attitudes ce soir, je vais voir les motivations, la réussite dans l’exécution des gestes. Même si ça ne dure pas le match entier, une démonstration de puissance pendant une mi-temps puis de la gestion me suffit amplement. C’est ce qu’on avait fait contre Lille (4-1) il y a près de 2 mois, quelques jours avant de jouer Liverpool en Ligue des Champions. Ça nous avait plutôt bien réussi donc pourquoi ne pas répéter l’expérience ? », a proposé Romain Beddouk.