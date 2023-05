Neymar vit un enfer au PSG, il lance un SOS !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027, Neymar a finalement ouvert la porte à un départ du club parisien lors du prochain mercato.

Il y a encore quelques semaines, il n’était pas question pour Neymar d’entendre parler d’un départ du Paris Saint-Germain lors du prochain mercato. Sous contrat avec le club de la capitale française jusqu’en juin 2027 et payé à des conditions très avantageuses, le Brésilien n’avait aucun intérêt à faire sa valise. Mais ces dernières semaines, plusieurs évènements ont nourri sa réflexion et l’ont finalement accepté à ouvrir la porte à un transfert.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

D’abord le départ de son ami Lionel Messi mais surtout la farouche volonté des supporters et des dirigeants du PSG à le voir partir. Le rassemblement des Ultras du club parisien devant son domicile a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour Neymar, désormais enclin à quitter le Paris SG et à découvrir un nouveau championnat. L’Angleterre par exemple, où plusieurs clubs sont intéressés par son profil à l’instar de Chelsea, Manchester United ou encore Newcastle.

Arsenal, le club parfait pour Neymar cet été ?

Jamais cité jusqu’à présent, Arsenal pourrait également être un club parfait pour relancer le n°10 de la sélection brésilienne selon Gilberto Silva, compatriote de Neymar et ex-joueur de la Seleçao. « Les dernières semaines au PSG ont été très étranges pour Neymar. Des gens sont allés devant chez lui, je ne suis pas d’accord avec ce genre d’actions. Les supporters n’ont pas le droit de faire ça, c’est un véritable cauchemar pour un joueur et ça peut vite devenir dangereux. J’espère que cela ne se reproduira plus ni pour lui ni pour un autre joueur. Tout le monde connait le talent de Neymar, je n’ai pas besoin de parler de ses qualités » a expliqué Gilberto Silva dans des propos relayés par le Daily Mail avant de poursuivre.

En plein après-midi d’août 2017, au milieu d’un Parc rempli, Neymar envoyait ce bonbon en pleine lucarne 🥹 pic.twitter.com/UL4iF3B9A0 — NEYMARTIST€ (@Neymartiste10) May 11, 2023

« J’aime la façon dont il joue et j’aimerais le voir dans un club comme Arsenal plutôt que de le voir à Newcastle. J’aime ce garçon, j’aime ce joueur. Il a beaucoup à apporter au football, il a souffert de blessures qui lui ont rendu la vie difficile mais il a tellement à offrir à n’importe quel club ! Ce serait un beau défi pour Arteta de le relancer » a estimé Gilberto Silva, lançant un clair appel du pied aux dirigeants d’Arsenal pour recruter Neymar. Il n’est toutefois pas certain que le Brésilien coche toutes les cases selon les critères de l’exigeant manager des Gunners, Mikel Arteta.