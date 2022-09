Neymar viré du 11, personne n’a pleuré au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

C'est avec Neymar et Sergio Ramos sur le banc que le PSG a débuté sa rencontre face à Nantes ce samedi. Et Christophe Galtier a enfoncé le clou après le match.

Impossible de savoir comment la saison du Paris Saint-Germain va se terminer, mais il y a déjà des signaux qui laissent penser que des choses différentes se passent dans la capitale. La révolution promise par Nasser Al-Khelaïfi n’a pas été aussi spectaculaire qu’annoncée, puisqu’en filigrane se trouvait le possible départ de Neymar lors du mercato. Mais de la place a été faite, avec le départ de nombreux indésirables, et Luis Campos ainsi que Christophe Galtier, qui règnent sur le secteur sportif, ont mis en place une discipline bien plus prononcée. Tout le monde joue le jeu et c’est une grande nouveauté au PSG. Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar sont tous sortis en cours de jeu. Il y a un an, l’Argentin jetait un regard noir à Mauricio Pochettino pour avoir été sorti avant la fin d’un match de Ligue 1, alors que La Pulga était blessé qui plus est.

La dynamique de Neymar cassée ?

Désormais, les changements se font avec le sourire. Le Brésilien a même débuté sur le banc de touche ce samedi soir à Nantes, alors qu’il se trouve dans la forme de sa vie et notamment au niveau statistique. Pas de quoi faire sourciller un Christophe Galtier qui assure avoir prévenu ses stars que ce turn-over devait être accepté, et qu’il était hors de question que chacun aille bouder dans son coin. L’entraineur du PSG assure que les choses se sont passées en douceur avec Neymar. « C'est toujours le risque de casser une dynamique si le joueur n'accepte pas la décision. J'ai eu une discussion avec lui vendredi. Il était déjà sorti à Toulouse avec de la fatigue et des coups reçus. J'ai pris la décision et il l'a bien acceptée », a livré l’ancien coach des Verts, qui a bien sûr l’esprit tourné vers la Ligue des Champions et les rencontres de la semaine prochaine.

Fort de cette organisation bien gérée et de cette acceptation des stars, Christophe Galtier en a logiquement profité pour asseoir ses certitudes en conférence de presse. Pour le technicien français, c’est comme ça que doit être géré le PSG, malgré ses stars et les quelques pincettes qu’il a fallut prendre en les prévenant qu’ils ne pourraient pas jouer toutes les minutes cette saison. « Vous dites que tout ça est nouveau. Mais c’est une obligation par rapport au calendrier hyper chargé pour tout le monde. On joue énormément, tous les trois jours puis tous les quatre jours. Il faut que tout le monde comprenne qu’ils ne pourront pas jouer tous les matches de 95 minutes. J’en ai parlé deux fois. Une première fois avec les uns et les autres, la seconde avec tout le groupe, pour leur dire que ça allait être comme ça et qu’il fallait avoir la bonne attitude. Et aussi valoriser l’entrée de partenaires », a livré Christophe Galtier, qui veut voir tout le monde tirer dans le même sens au Paris SG cette saison. Pour le moment, la mission est accomplie à 100 %, et on a même pu voir Neymar et Sergio Ramos se marrer sur le banc du PSG peu après le coup d’envoi, signe que l’ambiance restait détendue malgré leur absence du 11 de départ alors qu’ils étaient à 100 %, ce qui n’a pas du leur arriver souvent dans leur carrière.